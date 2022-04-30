Deniz Çakır kameraları görünce panikle sevgilisinin elini bıraktı!
İlk TV deneyimini 2004 yılında 'Kadın İsterse' dizisiyle yaşayan, 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Ferhunde' rolüyle hafızalarda yer eden, şimdilerde dijital platformda yayınlanan 'Aslında Özgürsün' dizisinde rol alan Deniz Çakır, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bilgehan Baykal ile el ele konsere gelen oyuncunun, basın mensuplarını görünce sevgilisiyle arasına mesafe koyması dikkat çekti.
Deniz Çakır, geçtiğimiz şubat ayında yeni sevgilisiyle ilk kez objektiflere yansımıştı. İkili, oyuncunun Kuruçeşme’de bulunan evinden çıkarak, bir çiçekçiye gitmişti. Çiçekçinin kapalı olduğunu gören oyuncu Çakır, sinirlenerek yoldan çevirdiği taksiye binmiş ve yönünü Ortaköy'e çevirmişti.
"NE DERSENİZ DEYİN"
Ortaköy'de bulunan dükkandan bir demet çiçek alan oyuncu, karşısında habercileri görünce şaşırmış, “Hayırlı olsun Deniz Hanım, beyefendi kim?” sorusuna ise gülümsemişti. "Daha sonra 'Hayırlı olsun' dersiniz, acelemiz var. Artık hayırlı olsun mu dersiniz, ne derseniz deyin” açıklamasını yapan 39 yaşındaki güzel, sevgilisiyle Ortaköy’de bulunan bir otele girmişti.
"ÇİÇEKLER BİLGEHAN'DAN DEĞİL"
Geçtiğimiz günlerde ise Akmerkez’de görüntülenen oyuncu, bu kez yeni ilişkisi hakkında kısa bir açıklama yapmıştı. Elinde çiçekler olan oyuncu, “Setten verdiler, erkek arkadaşımdan değil” ifadelerini kullanmıştı. Muhabirlerin "Bilgehan Baykal ile ilişkiniz hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz?” sorusuna, “Çok teşekkür ederim, her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor, mutluyum” yanıtını vermişti.
'EVLİLİK' SORUSUNA GÜLDÜ!
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan, 'Yaprak Dökümü', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi çok izlenen yapımlarda rol alan 39 yaşındaki oyuncu, “Deniz Hanım bu yaz evlilik olur mu?” sorusuna önce güldü sonra da sevgilisinden uzak yürümeye devam etti.