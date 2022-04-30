Deniz Çakır kameraları görünce panikle sevgilisinin elini bıraktı!

"NE DERSENİZ DEYİN"

Ortaköy'de bulunan dükkandan bir demet çiçek alan oyuncu, karşısında habercileri görünce şaşırmış, “Hayırlı olsun Deniz Hanım, beyefendi kim?” sorusuna ise gülümsemişti. "Daha sonra 'Hayırlı olsun' dersiniz, acelemiz var. Artık hayırlı olsun mu dersiniz, ne derseniz deyin” açıklamasını yapan 39 yaşındaki güzel, sevgilisiyle Ortaköy’de bulunan bir otele girmişti.