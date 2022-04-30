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MagazinDeniz Çakır kameraları görünce panikle sevgilisinin elini bıraktı!
HaberlerMagazin Haberleri Deniz Çakır kameraları görünce panikle sevgilisinin elini bıraktı!
• 30 Nisan 2022 - 09:20 • Son Güncelleme:

Deniz Çakır kameraları görünce panikle sevgilisinin elini bıraktı!

İlk TV deneyimini 2004 yılında 'Kadın İsterse' dizisiyle yaşayan, 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Ferhunde' rolüyle hafızalarda yer eden, şimdilerde dijital platformda yayınlanan 'Aslında Özgürsün' dizisinde rol alan Deniz Çakır, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bilgehan Baykal ile el ele konsere gelen oyuncunun, basın mensuplarını görünce sevgilisiyle arasına mesafe koyması dikkat çekti.

• 30 Nisan 2022 - 09:20 • Son Güncelleme:
1Deniz Çakır kameraları görünce panikle sevgilisinin elini bıraktı
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Deniz Çakır, geçtiğimiz şubat ayında yeni sevgilisiyle ilk kez objektiflere yansımıştı. İkili, oyuncunun Kuruçeşme’de bulunan evinden çıkarak, bir çiçekçiye gitmişti. Çiçekçinin kapalı olduğunu gören oyuncu Çakır, sinirlenerek yoldan çevirdiği taksiye binmiş ve yönünü Ortaköy'e çevirmişti.

2NE DERSENİZ DEYİN

"NE DERSENİZ DEYİN"

Ortaköy'de bulunan dükkandan bir demet çiçek alan oyuncu, karşısında habercileri görünce şaşırmış, “Hayırlı olsun Deniz Hanım, beyefendi kim?” sorusuna ise gülümsemişti. "Daha sonra 'Hayırlı olsun' dersiniz, acelemiz var. Artık hayırlı olsun mu dersiniz, ne derseniz deyin” açıklamasını yapan 39 yaşındaki güzel, sevgilisiyle Ortaköy’de bulunan bir otele girmişti.

3ÇİÇEKLER BİLGEHANDAN DEĞİL

"ÇİÇEKLER BİLGEHAN'DAN DEĞİL"

Geçtiğimiz günlerde ise Akmerkez’de görüntülenen oyuncu, bu kez yeni ilişkisi hakkında kısa bir açıklama yapmıştı. Elinde çiçekler olan oyuncu, “Setten verdiler, erkek arkadaşımdan değil” ifadelerini kullanmıştı. Muhabirlerin "Bilgehan Baykal ile ilişkiniz hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz?” sorusuna, “Çok teşekkür ederim, her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor, mutluyum” yanıtını vermişti.

4AYRI AYRI YÜRÜDÜLER

AYRI AYRI YÜRÜDÜLER!

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen konsere sevgilisi Bilgehan Baykal ile katılan Deniz Çakır, etkinlik çıkışı kameraları fark edince panik yaptı. Sevgilisinin elini bırakan ünlü oyuncu, Baykal ile ayrı ayrı yürümeye başladı.

5Deniz Çakır kameraları görünce panikle sevgilisinin elini bıraktı

Basın mensuplarının “Deniz Hanım sevgiliniz Bilgehan Baykal ile olan ilişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna Çakır, “Her şey yolunda, teşekkür ederim” karşılığını verdi.

6EVLİLİK SORUSUNA GÜLDÜ

'EVLİLİK' SORUSUNA GÜLDÜ!

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan, 'Yaprak Dökümü', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi çok izlenen yapımlarda rol alan 39 yaşındaki oyuncu, “Deniz Hanım bu yaz evlilik olur mu?” sorusuna önce güldü sonra da sevgilisinden uzak yürümeye devam etti.

7Deniz Çakır kameraları görünce panikle sevgilisinin elini bıraktı

Deniz Çakır, oyunculuğa başlama hikatesini şu sözlerle anlatmıştı: Zeynep Eronat'ın Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki 'Goya' oyununu izledim, hayran kaldım. O an sahnede olmak istediğimi hissettim.

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