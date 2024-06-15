Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe babasına kavuştu! Sosyal hizmetler yurdunda kalıyordu
Manken Deniz Akkaya’nın sosyal hizmetler yurdunda kalan kızı Ayşe’nin mahkeme kararıyla babası Efe Önbilgin’e teslim edilmesine karar verildi. Kararda, Ayşe’nin babası Efe Önbilgin ile kalmak ve eğitimine babasının yanında devam etmek istediği belirtildi. Mahkeme, geçici velayetin babaya verilmesi talebini daha sonra değerlendirecek.
• 15 Haziran 2024 - 08:53 • Son Güncelleme:
• 15 Haziran 2024 - 08:53 • Son Güncelleme: