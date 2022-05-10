Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması!
Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide 'Cemre' karakterini canlandıran ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Evgar, hamileliğinde altıncı aya girdi. Heyecanı günden güne artan güzel oyuncu, 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' gerçekleştirdi.
6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Demet Evgar, anne olmak için gün sayıyor.
Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide 'Cemre' karakterini canlandıran ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Evgar, hamileliğinde altıncı aya girdi. Heyecanı günden güne artan güzel oyuncu, 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' verdi.
'MAVİ' İSMİNE NASIL KARAR VERDİLER?
Kızına verdiği 'Mavi' adını hem en sevdiği şiir, hem de gözlerinin rengi olduğu için tercih ettiği konuşulan Evgar, 'Mavi' ismini eşi Levent Babataş'la kararlaştırdıklarını söylemişti.
Oyuncu, "Aslında ismi ben açıklamadım. Mavi ismi içimize siniyor, yani Levent de sever maviyi. Böyle renk gibi değil de his gibi gelir mavi. Ben 'Acaba mavi mi?' dediğimde eşim de 'Şahane' dedi" şeklinde konuşmuştu.
"HAMİLELİĞİN KONFORUNU YAŞIYORUM"
Ünlü isim, tüm bunların ardından İstinyePark'ta görüntülenmiş ve kızının ismini değiştirmeyeceklerini söylemişti. "Hamilelik sürecinde kilo almamaya dikkat ediyor musunuz, nasıl besleniyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Evgar, "Ben hep sağlıklı besleniyordum, bu süreçte de böyle beslenmeye devam ettim. Kilo almak gibi bir derdim olmadı. Hamileyim işte, daha ne? Konforunu yaşıyorum yani" demişti.