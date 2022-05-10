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MagazinDemet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması!
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• 10 Mayıs 2022 - 12:11 • Son Güncelleme:

Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması!

Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide 'Cemre' karakterini canlandıran ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Evgar, hamileliğinde altıncı aya girdi. Heyecanı günden güne artan güzel oyuncu, 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' gerçekleştirdi.

• 10 Mayıs 2022 - 12:11 • Son Güncelleme:
1Demet Evgardan anneliğe geçiş kutlaması
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6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Demet Evgar, anne olmak için gün sayıyor.

2Demet Evgardan anneliğe geçiş kutlaması

Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide 'Cemre' karakterini canlandıran ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Evgar, hamileliğinde altıncı aya girdi. Heyecanı günden güne artan güzel oyuncu, 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' verdi.

3Demet Evgardan anneliğe geçiş kutlaması

Baby shower partisi yerine geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayanan bir ritüeli tercih eden ünlü oyuncuyu, yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

4Demet Evgardan anneliğe geçiş kutlaması

Demet Evgar, 'kalp’ ve ‘eli belinde’ motiflerini kınayla göbeğine çizdirmeyi de ihmal etmedi. Oyuncu, kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

5Dualarla onurlandırdık

"Dualarla onurlandırdık"

Kutlamadan video paylaşan Evgar, "Analığı, yaratımı ; Mavi ile kızkardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsuun." yazdı.

6MAVİ İSMİNE NASIL KARAR VERDİLER

'MAVİ' İSMİNE NASIL KARAR VERDİLER?

Kızına verdiği 'Mavi' adını hem en sevdiği şiir, hem de gözlerinin rengi olduğu için tercih ettiği konuşulan Evgar, 'Mavi' ismini eşi Levent Babataş'la kararlaştırdıklarını söylemişti.

Oyuncu, "Aslında ismi ben açıklamadım. Mavi ismi içimize siniyor, yani Levent de sever maviyi. Böyle renk gibi değil de his gibi gelir mavi. Ben 'Acaba mavi mi?' dediğimde eşim de 'Şahane' dedi" şeklinde konuşmuştu.

7HAMİLELİĞİN KONFORUNU YAŞIYORUM

"HAMİLELİĞİN KONFORUNU YAŞIYORUM"

Ünlü isim, tüm bunların ardından İstinyePark'ta görüntülenmiş ve kızının ismini değiştirmeyeceklerini söylemişti. "Hamilelik sürecinde kilo almamaya dikkat ediyor musunuz, nasıl besleniyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Evgar, "Ben hep sağlıklı besleniyordum, bu süreçte de böyle beslenmeye devam ettim. Kilo almak gibi bir derdim olmadı. Hamileyim işte, daha ne? Konforunu yaşıyorum yani" demişti.

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