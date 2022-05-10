Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması!

'MAVİ' İSMİNE NASIL KARAR VERDİLER?

Kızına verdiği 'Mavi' adını hem en sevdiği şiir, hem de gözlerinin rengi olduğu için tercih ettiği konuşulan Evgar, 'Mavi' ismini eşi Levent Babataş'la kararlaştırdıklarını söylemişti.



Oyuncu, "Aslında ismi ben açıklamadım. Mavi ismi içimize siniyor, yani Levent de sever maviyi. Böyle renk gibi değil de his gibi gelir mavi. Ben 'Acaba mavi mi?' dediğimde eşim de 'Şahane' dedi" şeklinde konuşmuştu.