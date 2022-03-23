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MagazinDefne Samyeli yine çok konuşuldu! Genç kızları kıskandırıyor!
HaberlerMagazin Haberleri Defne Samyeli yine çok konuşuldu! Genç kızları kıskandırıyor!
• 23 Mart 2022 - 18:10 • Son Güncelleme:

Defne Samyeli yine çok konuşuldu! Genç kızları kıskandırıyor!

Defne Samyeli yine yaptı yapacağını! Sahne tarzından sonra sokak stili ile sosyal medyayı yaktı geçti. 49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli cesur seçimleri ile yine sosyal medyayı salladı. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli bu defa sokak stili ile tam not aldı. Birbirinden farklı tarzdaki parçaları bir araya getiren Defne Samyeli'nin derin göğüs dekolteli siyah büstiyeri ile verdiği iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte beğeni yağan Defne Samyeli'nin sokak tarzı...

• 23 Mart 2022 - 18:10 • Son Güncelleme:
1Defne Samyeli yine çok konuşuldu Genç kızları kıskandırıyor
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Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli seçimleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

2Defne Samyeli yine çok konuşuldu Genç kızları kıskandırıyor

Defne Samyeli son olarak şarkıcılığa soyunmuş ve güzel sesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bir mekanda sahne alan Defne Samyeli dinleyicilerine yaşattığı keyifli anlardan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

3Defne Samyeli yine çok konuşuldu Genç kızları kıskandırıyor

Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli son seçimi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu.

4Defne Samyeli yine çok konuşuldu Genç kızları kıskandırıyor

Defne Samyeli yine yaptı yapacağını! Sahne tarzından sonra sokak stili ile sosyal medyayı yaktı geçti.

5Defne Samyeli yine çok konuşuldu Genç kızları kıskandırıyor

Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli bu defa sokak stili ile tam not aldı.

6Defne Samyeli yine çok konuşuldu Genç kızları kıskandırıyor

Birbirinden farklı tarzdaki parçaları biraraya getiren Defne Samyeli'nin derin göğüs dekolteli siyah büstiyeri ile verdiği iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

7Defne Samyeli yine çok konuşuldu Genç kızları kıskandırıyor

Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli sokak tarzı ile övgüleri topladı.

8Defne Samyeli yine çok konuşuldu Genç kızları kıskandırıyor

49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. Sahne tarzı ile sık sık gündem olan güzel isim son olarak sarı minisi ile göz kamaştırmıştı...

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Defne Samyeli yine çok konuşuldu! Genç kızları kıskandırıyor!

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