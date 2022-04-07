Dayanamadı ağzındaki baklayı çıkardı! 'Ali Koç'a darbe yapılacak'

3 Haziran 2018’deki tarihi başkanlık seçimindeki yönetimini ve o günkü tutumunu da paylaşan Vefa Küçük, “2018 seçimlerinden 4-5 ay önce Ali Koç ve ekibi benimle görüşmek istedi. Ben de Aziz Yıldırım’a bunu ilettim. İlk buluşmada, ‘Aziz Yıldırım’a oy vereceğim’ dedim. Nisan 2018’de bizim divan kurulu seçimimiz vardı. Ben Aziz Yıldırım’ın ve Ali Koç’un ortak adayıydım. Haziran ayındaki seçimi yönetmemde de mutabık kalındı. Benim kime oy vereceğim belliyken, ben o seçimi tarafsız ve eşit yönettim. Tüm kamuoyu da takdir etti” diye anlattı.