Damak çatlatan lezzet dünyaya böyle açıldı

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Bu etkinliklerle gençlere geleneksel lezzetleri tanıtmayı hedeflediklerini belirten Türk Lions Kulüpleri Federasyonu Bursa GAD sorumlusu Nurgül Uslu, "Gençler Arası Değişim Programı, tüm dünyada gerçekleştirilen uluslararası bir programdır. Bu programdaki amacımız, karşılıklı olarak düzenlenen dünya kamplarında Türk gençleri ile farklı ülkelerden gelen gençlerin bir araya gelip kaynaşmaları ve güçlü bağlar kurmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen 20 gencimizi ağırlıyoruz. Gençlerimiz, programın ilk bölümünde 10 gün boyunca Türk ailelerinin yanında kalarak günlük yaşama dahil oluyor, ikinci bölümde ise Bursa kampımızda yer alıyorlar. Program süresince gençlerimize hem Türk kültürünün özelliklerini anlatıyor, hem de doğa etkinlikleri gibi özel hazırlanmış kamp aktiviteleriyle kültürümüzü uygulamalı olarak tanıtıyoruz. Bugün de Gürsu Belediyesi Kadın Kooperatifi ve HasTavuk ile ortak yürüttüğümüz bir proje kapsamında, gençlerimiz yemek etkinliğine katıldılar. Burada gençler, coğrafi işaretli deveci armudu şeklinde kurabiye yaparak Türk mutfağından bir tatlıyı hem tanımış hem de uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklar" diye konuştu.HasTavuk Kurumsal İletişim ve Halka İlişkiler Müdürü Bircan Özkan ise, "Dünyanın 20 farklı ülkesinden gençlerimiz şu anda burada. Brezilya'dan Hollanda'ya, Almanya'dan İtalya'ya, Danimarka'ya kadar pek çok ülkeden öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Yaşları 17 ile 21 arasında değişen bu gençlerimizle amacımız; Türk kültürünü, örf ve adetlerimizi, Türk müziğini, sanatını ve mutfağını onlara tanıtmak. Her birinin, ülkelerine döndüklerinde gönüllü birer Türk tanıtım elçisi olmalarını hedefliyoruz. HasTavuk olarak geleceğimiz olan gençlere desteğimiz her zaman devam edecek" ifadelerini kullandı.