Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDalında ucuza gidiyordu şimdi kazanç 10 katına çıktı! Çevre illerden Bilecik'e akın akın geliyorlar
HaberlerGündem Haberleri Dalında ucuza gidiyordu şimdi kazanç 10 katına çıktı! Çevre illerden Bilecik'e akın akın geliyorlar

Dalında ucuza gidiyordu şimdi kazanç 10 katına çıktı! Çevre illerden Bilecik'e akın akın geliyorlar

03.11.2026 - 12:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kurulan ceviz işleme ve kurutma tesisi, üreticilerin kazancını artırdı. Daha önce yeşil kabuklu halde düşük fiyatlarla satılan cevizler, tesiste yıkanıp kurutularak boylarına göre ayrıldıktan sonra pazara sunuluyor. Bu yöntemle ürünün katma değeri yaklaşık 10 katına yaklaşırken, yıllık 250 ton kapasiteli tesisten Bursa, Sakarya ve Kütahya başta olmak üzere çevre illerdeki üreticiler de yararlanıyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Dalında ucuza gidiyordu şimdi kazanç 10 katına çıktı! Çevre illerden Bilecik'e akın akın geliyorlar

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kurulan Ceviz İşleme Kurutma Tesisi'nde 2022 yılından bu yana 1000 ton ceviz işlenerek piyasaya sürüldü. Tesis, Gölpazarı ilçe merkezinde 380 metrekarelik kapalı alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle "Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında hizmete alındı.

2Dalında ucuza gidiyordu şimdi kazanç 10 katına çıktı! Çevre illerden Bilecik'e akın akın geliyorlar

Eylül ve ekim aylarında hizmet veren tesise çiftçiler tarafından getirilen yaş cevizler, makineler yardımıyla sırasıyla yıkama, soyma, kurutma ve kalibrelerine göre ayrılma (boylama) işlemlerinden geçiriliyor. Tesiste işlenen "Bilecik", "Şebin", "Chandler" ve "Fernette" cinsi cevizler, çuvallanarak pazara sunuluyor. Yıllık 250 ton işleme kapasitesine sahip tesisten Bilecikli üreticilerin yanı sıra Bursa, Sakarya ve Kütahya gibi çevre illerde üretim yapan çiftçiler de yararlanıyor.

3Dalında ucuza gidiyordu şimdi kazanç 10 katına çıktı! Çevre illerden Bilecik'e akın akın geliyorlar

BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banuçiçek Özalp, Bilecik'in ceviz üretimiyle öne çıkan bir il olduğunu ve bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla tesisi hayata geçirdiklerini söyledi.Cevizlerin tesise yeşil kabuklu ve yaş geldiğini belirten Özalp, şunları ifade etti:"Önceden üreticilerimiz cevizlerini ağırlıklı olarak yeşil kabuklu halde satışa sunuyorlardı. Bu durum zaman zaman pazarda yanlış fiyatlandırmalara ve emek kaybına sebep oluyordu. Tesisin kurulmasıyla birlikte üreticilerimiz artık cevizlerini doğrudan tüketime hazır, kurutulmuş ve boylanmış halde satmaya başladılar. Bu da yeşil kabuklu haliyle kıyasladığımızda yaklaşık 10 katına yaklaşan bir katma değer oluşturulması anlamına geliyor."

4Dalında ucuza gidiyordu şimdi kazanç 10 katına çıktı! Çevre illerden Bilecik'e akın akın geliyorlar

Tesisin işletmesini üstlenen Gölpazarı Ziraat Odasının Başkanı Mehmet Denizli de bölgede ceviz yetiştiriciliğinin son derece yaygın olduğunu dile getirdi.Hasat edilen ürünlerin çoğunlukla İstanbul, Eskişehir, Sakarya ve Bursa gibi büyükşehir pazarlarına gönderildiğini belirten Denizli, "Yaş cevizi muhafaza etmek ve çürümeden saklamak çok zordu. Artık tesiste kurutulmuş ürün elde ettiğimiz için saklaması ve işçiliği son derece kolaylaştı. Gölpazarı'nın toprak yapısı ceviz üretimine çok uygun, burada yetişen cevizin içi dolu, yağ oranı yüksek ve lezzetlidir." dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi