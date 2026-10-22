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Dalında 20 TL'ye satılıyor! Hindistan'dan Rusya'ya 12 ülkeye ihraç ediliyor

22.10.2026 - 10:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'de üretilen misket elmalarının yüzde 70'inin karşılandığı Niğde'de hasat başladı. Dalında kilosu kalitesine göre 20-30 TL'ye satılan ürünler 12 ülkeye ihraç ediliyor.

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1Dalında 20 TL'ye satılıyor! Hindistan'dan Rusya'ya 12 ülkeye ihraç ediliyor

Yurdun misket elma ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı kentte ürünler hasat edilmeye başlandı. İşçiler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanan misket elması, paketlenip kamyonlara yüklendikten sonra ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Elmalar, dalında kalitesine göre kilosu 20-30 TL'ye satılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Rusya, Irak ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeye ihraç ediliyor.

2Dalında 20 TL'ye satılıyor! Hindistan'dan Rusya'ya 12 ülkeye ihraç ediliyor

MİSKET ELMADA TÜRKİYE'DE BİRİNCİ

Niğde Elma Üreticileri Birlik Başkanı Atilla Kaplan, bu sezon 132 bin 620 ton rekolte beklediklerini söyledi. Hasadın ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Kaplan, kentin misket elma üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer aldığını dile getirdi. Üreticilerin rekolte ve fiyattan memnun olduğunu ancak meyve suyuna yönelik ıskarta ürünlerin 4 TL'ye satılmasının çiftçiyi memnun etmediğini kaydetti.

3Dalında 20 TL'ye satılıyor! Hindistan'dan Rusya'ya 12 ülkeye ihraç ediliyor

Atilla Kaplan, "Misket elmamız sofralık ve kaliteli bir elma çeşidimizdir. Kaliteli üretimimizle hem iç piyasaya hem de dış pazara ürün göndermeye devam ediyoruz” dedi.

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