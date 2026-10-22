Dalında 20 TL'ye satılıyor! Hindistan'dan Rusya'ya 12 ülkeye ihraç ediliyor

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Yurdun misket elma ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı kentte ürünler hasat edilmeye başlandı. İşçiler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanan misket elması, paketlenip kamyonlara yüklendikten sonra ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Elmalar, dalında kalitesine göre kilosu 20-30 TL'ye satılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Rusya, Irak ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeye ihraç ediliyor.