Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi. İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.
• 19 Nisan 2022 - 21:03 • Son Güncelleme:
• 19 Nisan 2022 - 21:03 • Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Erdoğan, Bahçeli'yi kapıda karşıladı.
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Erdoğan ve Bahçeli, bir süre sohbet ettikten sonra ardından iftar yaptı.
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MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 gül hediye etti.
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Bahçeli'nin hediye ettiği güller iftar sofrasına konuldu.
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