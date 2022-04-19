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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi. İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.

• 19 Nisan 2022 - 21:03 • Son Güncelleme:
• 19 Nisan 2022 - 21:03 • Son Güncelleme:
1Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

2Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi

Erdoğan, Bahçeli'yi kapıda karşıladı.

3Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi

Erdoğan ve Bahçeli, bir süre sohbet ettikten sonra ardından iftar yaptı.

4Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 gül hediye etti.

5Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi

Bahçeli'nin hediye ettiği güller iftar sofrasına konuldu.

6Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi
7Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi
8Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi
9Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi
10Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi
11Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi

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