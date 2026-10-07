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Çorum'un coğrafi işaretli lezzeti İskilip dolması San Sebastian Gastronomika'da dünya sahnesine taşındı

07.10.2026 - 18:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum'un binlerce yıllık tarihi, kültürü ve gastronomi mirası San Sebastian Gastronomika'da dünya sahnesine taşındı. Çorum'un dünyaca ünlü gastronomi buluşmasındaki etkinliklerinden birinde, coğrafi işaretli İskilip dolmasının tarihçesi ve hazırlanışı anlatılarak ünlü şeflere ikram edildi.

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İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen ve dünyanın önde gelen gastronomi organizasyonları arasında yer alan San Sebastian Gastronomika'da Çorum rüzgârı esmeye devam ediyor. Çorum Belediyesi ve GastroÇorum'un davetli şehir olarak yer aldığı organizasyonda, Çorum'un gastronomisinin yanı sıra binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirası da uluslararası katılımcılara anlatılıyor.

2Çorum'un coğrafi işaretli lezzeti İskilip dolması San Sebastian Gastronomika'da dünya sahnesine taşındı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada Çorum'un yalnızca gastronomisiyle değil, barışın, sevginin ve kardeşliğin merkezi olan bir şehir olduğunu vurguladı.

3Çorum'un coğrafi işaretli lezzeti İskilip dolması San Sebastian Gastronomika'da dünya sahnesine taşındı

Başkan Aşgın, Çorum'un Anadolu'nun kadim medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını belirterek, Hattuşa'nın Anadolu'nun ilk başkentlerinden biri olduğuna ve Çorum'un binlerce yıllık tarihine dikkat çekti. Çorum'un onlarca coğrafi işaretli ürünüyle Gastronomika'da yer almasının yanında, taşıdığı medeniyet mirası ve kültürel zenginliğiyle de dünya ile buluştuğunu ifade etti.

4Çorum'un coğrafi işaretli lezzeti İskilip dolması San Sebastian Gastronomika'da dünya sahnesine taşındı

Etkinlikte ikinci konuşmayı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk gerçekleştirdi. Öztürk, Çorum'un Anadolu kültürlerinin buluşma noktası olduğuna dikkat çekerek, kentin Asya, Avrupa ve Orta Doğu kültürlerinin kesiştiği Anadolu coğrafyasındaki özel konumunu anlattı.

5Çorum'un coğrafi işaretli lezzeti İskilip dolması San Sebastian Gastronomika'da dünya sahnesine taşındı

Çorum'un bu zengin tarihi mirasının gastronomisine de yansıdığını belirten Öztürk, Hititlerin başkenti Hattuşa'nın Çorum'un kültürel kimliğindeki önemine vurgu yaptı. Çorum mutfağının, binlerce yıllık bu kültürel mirasın günümüze taşınmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

6Çorum'un coğrafi işaretli lezzeti İskilip dolması San Sebastian Gastronomika'da dünya sahnesine taşındı

İskilip dolmasının hikayesi anlatıldı

Gastronomika'daki etkinliğin odağında ise Çorum mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan İskilip dolması yer aldı. İskilip dolmasının yalnızca bir yemek olmadığı, geçmişten günümüze aktarılan güçlü bir gastronomi geleneğinin parçası olduğu anlatıldı. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan hazırlanış hikâyesi, yemeğin İskilip kültüründeki yeri ve geleneksel pişirme yöntemi katılımcılarla paylaşıldı.

7Çorum'un coğrafi işaretli lezzeti İskilip dolması San Sebastian Gastronomika'da dünya sahnesine taşındı

Etkinlikte İskilip dolmasının hazırlanışında kullanılan geleneksel yöntem de uygulamalı olarak gösterildi. Çorum Belediyesi Şefi Hasibe Gökşen tarafından hazırlanan dolmanın kendine özgü pişirme tekniği, kazanları ve uzun süren hazırlık süreci anlatıldı. İskilip dolmasının hazırlanmasında pirincin ve etin özel yöntemlerle kazana yerleştirilmesi, yağ içerisinde pişirilmesi ve kendine özgü lezzetinin ortaya çıkması için uygulanan geleneksel aşamalar, Gastronomika'nın dünyaca ünlü şeflerinin ilgisine sunuldu. Dolmanın geleneksel yöntemlerle hazırlanmasının uzun bir süreç gerektirdiği aktarıldı.

8Çorum'un coğrafi işaretli lezzeti İskilip dolması San Sebastian Gastronomika'da dünya sahnesine taşındı

İskilip dolmasının tarihçesinin ve hazırlanışının anlatılmasının ardından geleneksel yemek, Gastronomika'ya katılan dünyaca ünlü şeflere ve davetlilere ikram edildi. Çorum'un geleneksel mutfak kültürünü ilk kez deneyimleyen şefler ve gastronomi profesyonelleri, İskilip dolmasına büyük ilgi gösterdi. Etkinlik boyunca Çorum'un gastronomik zenginliklerinin yanı sıra Hititlerden günümüze uzanan tarihi, kültürel mirası ve Anadolu'daki medeniyetler arasındaki köprü niteliği de anlatıldı. Çorum, San Sebastian Gastronomika'da yalnızca bir lezzetini değil; tarihini, kültürünü, geleneklerini ve binlerce yıllık mutfak mirasını aynı sofrada dünyaya sundu.

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