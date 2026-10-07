Çorum'un coğrafi işaretli lezzeti İskilip dolması San Sebastian Gastronomika'da dünya sahnesine taşındı

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Gastronomika'daki etkinliğin odağında ise Çorum mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan İskilip dolması yer aldı. İskilip dolmasının yalnızca bir yemek olmadığı, geçmişten günümüze aktarılan güçlü bir gastronomi geleneğinin parçası olduğu anlatıldı. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan hazırlanış hikâyesi, yemeğin İskilip kültüründeki yeri ve geleneksel pişirme yöntemi katılımcılarla paylaşıldı.