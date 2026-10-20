Çorum'da unutulmaya yüz tutmuştu: Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde adını geçirdiği üzüm tescillendi!

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Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, ilçenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan üzümün bilimsel çalışmalarla yeni bir çeşit olarak kayıt altına alındığını belirtti. Duman, "Osmancık Karası, ilçe merkezimizde ve köylerimizde yetişen oldukça değerli bir ürün. Yüzyıllardır bu bölgede yetişen bir üzüm çeşidimiz. Hatta Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde buranın sıcak olması nedeniyle sulu ve lezzetli bir üzüm çeşidinin yetiştiğinden söz eder. Biz de bunun Osmancık Karası üzümü olduğu kanaatindeyiz. Bu sebeple Osmancık Kaymakamlığı, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle bu üzümümüzün gen haritasını ortaya çıkarmaya çalıştık. Çalışmamız neticesinde Osmancık Karası üzümünün Türkiye'deki binlerce üzüm çeşidinin hiçbirine girmediğini gördük. Bu nedenle yaptığımız çalışma sonucunda üzümümüzü yeni bir üzüm çeşidi olarak Millî Gen Havuzu'na kaydettirdik. Bunun yanı sıra Osmancık Karası üzümü için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunduk. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Üzümün pekmez üretimi için de oldukça uygun ve verimli olduğu sonucuna vardık. Bu anlamda, Osmancık Karası üzümümüz için coğrafi işaret tescilini aldıktan sonra pekmezimiz için de coğrafi işaret başvurusunu inşallah yapacağız" dedi.