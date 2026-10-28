Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇorum'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
HaberlerGündem Haberleri Çorum'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çorum'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

28.10.2026 - 17:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Çorum'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza, Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil, karşı şeride geçerek cip ile çarpıştı.

2Çorum'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. İlk belirlemelere 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi