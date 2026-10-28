Çorum'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
28.10.2026 - 17:37Güncellenme Tarihi:
Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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Feci kaza, Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil, karşı şeride geçerek cip ile çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. İlk belirlemelere 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.