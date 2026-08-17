Çorum'da 3 bin 500 yıllık Hitit mahallesi ayağa kaldırılıyor! Taş yığını olmaktan kurtarılacak

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"Aşağı Şehir'de 2022'ye kadar geniş çaplı kazılar yürüttük. Bu kazılarda bulunan mimari unsurları restore ediyoruz ve misafirlerin anlayabileceği bir onarım yapıyoruz. Bunu yapmak zorundayız yoksa gelen ziyaretçiler sadece bir taş yığını ile karşı karşıya kalır. Ziyaretçiler çalışma tamamlandığında bir Hitit mahallesini görmüş olacak. Burada güzel bir tamamlama yapılıyor. Sadece araştırma, kazı yapmak değil, aynı zamanda restorasyon yapmak, bulduklarımızı gelecek nesillere göstermek de bizim görevimiz."