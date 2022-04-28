Çok kuvvetli yağmur ve soğuk hava geliyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Gün verildi, İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



YOZGAT °C, 22°CParçalı bulutlu