Çok kuvvetli yağmur ve soğuk hava geliyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Gün verildi, İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...
Son dakika hava durumu! Gök gürültülü sağanak geliyor. Hava soğuyacak, sıcaklıklar düşüyor. Meteoroloji'den onlarca il için son dakika açıklaması yapılırken, uyarılar da peş peşe geldi. Tarih belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya dahil çok sayıda ilde kuvvetli yağışlar etkisini gösterecek. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü de havanın nasıl olacağı açıklandı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Hava kapalı ve yağışlı olacak" dedi. Hafta sonu hava nasıl olacak? Bayramda yağmurun etkisini göstereceği iller hangileri? Yağmur ne zaman başlıyor? MGM haritayı paylaştı. İşte son dakika hava durumu tahminleri...
Son dakika hava durumu açıklaması! Tamamen tersine dönüyor, kuvvetli yağışlar başlıyor. Sıcaklıklar düşüyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre Ramazan bayramı ülke genelinde serin ve yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının bugün ve yarın ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, hafta sonundan itibaren azalacağı tahmin ediliyor.
Bugün ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara kıyıları ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu Kıyı Ege, Marmara'nın kuzey batısı ile Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında kalan yerler yağışlı geçecek. Yağışlar gök gürültülü sağanak ve sağanak şeklinde olacak.
RAMAZAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?
Bayramın ilk günü olan pazartesi gününde Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, Marmara'nın güney batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bayramın ikinci gününde Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın kuzey batısı ile Orta Karadeniz ve iç kesimlerinde yağış beklenmiyor. Kalan kesimlerde yağışlar sağanak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise gök gürültülü sağanak görülecek.
Bayramın son günü Ege, Marmara Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Güney Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağış görülecek.
PROF. DR. ŞEN: HAVA ÇOK GÜNEŞLİ VE PIRIL PIRIL GÖZÜKMÜYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü batı bölgelerimizde yani tatil yörelerinde hava kapalı ve yağışlı olacak. Hava çok güneşli ve pırıl pırıl gözükmüyor" dedi.
Prof. Dr. Şen, "Cumartesi ve pazar günü yağış Akdeniz Bölgesi'ni de içine alacak şekilde devam edecek. İstanbul'da 20-21 derece olan sıcaklık pazar günü 16-18 dereceye kadar düşebilir.
Sıcaklıklar mevsim ortalamalarına geri dönecek. Antalya'da 24-25 derece İzmir'de 20 derece civarında olacak" ifadelerini kullandı.
BUGÜN HAVA DURUMU: MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında, gece saatlerinde ise bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 28°CAz bulutlu ve açık
MANİSA °C, 30°CAz bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ve çevresinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 22°CParçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
GÜMÜŞHANE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°CParçalı bulutlu
TOKAT °C, 26°CParçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°CParçalı bulutlu
VAN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu