Çok kuvvetli yağmur geliyor, Meteoroloji resmen duyurdu! Hava giderek soğuyor, İstanbul dahil çok sayıda kent için alarm verildi
Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den resmi açıklama geldi Hava soğuyor, sıcaklıklar bugünden itibaren düşmeye başlıyor. Güneşli hava yerini kapalı ve yağmurlu bir havaya bıraktı. Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. İller tek tek açıklandı. Kuvvetli yağış başlıyor. Şemsiyesini almadan dışarı çıkan pişman olacak! Kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgar etkisini artıracak. İşte il il son dakika hava durumu...
• 11 Eylül 2024 - 09:44 • Son Güncelleme:
• 11 Eylül 2024 - 09:44 • Son Güncelleme: