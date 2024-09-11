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GündemÇok kuvvetli yağmur geliyor, Meteoroloji resmen duyurdu! Hava giderek soğuyor, İstanbul dahil çok sayıda kent için alarm verildi
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Çok kuvvetli yağmur geliyor, Meteoroloji resmen duyurdu! Hava giderek soğuyor, İstanbul dahil çok sayıda kent için alarm verildi

Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den resmi açıklama geldi Hava soğuyor, sıcaklıklar bugünden itibaren düşmeye başlıyor. Güneşli hava yerini kapalı ve yağmurlu bir havaya bıraktı. Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. İller tek tek açıklandı. Kuvvetli yağış başlıyor. Şemsiyesini almadan dışarı çıkan pişman olacak! Kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgar etkisini artıracak. İşte il il son dakika hava durumu...

• 11 Eylül 2024 - 09:44 • Son Güncelleme:
• 11 Eylül 2024 - 09:44 • Son Güncelleme:
1Çok kuvvetli yağmur geliyor, Meteoroloji resmen duyurdu Hava giderek soğuyor, İstanbul dahil çok sayıda kent için alarm verildi

Son dakika açıklaması geldi! İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte kuvvetli yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimleri ile kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.

2SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

3MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

4EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

5AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Konya ve Ankara'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde (Sinop hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

11Çok kuvvetli yağmur geliyor, Meteoroloji resmen duyurdu Hava giderek soğuyor, İstanbul dahil çok sayıda kent için alarm verildi

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise özellikle İstanbulluları uyardı. Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29C. :

İzmir yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor 29C:

Ankara öğleden sonra ve akşam sağanak yağışlı 31 C:

Antalya aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı 29 C

12Çok kuvvetli yağmur geliyor, Meteoroloji resmen duyurdu Hava giderek soğuyor, İstanbul dahil çok sayıda kent için alarm verildi

Dün gece Marmara'nın batısı ile kıyı Ege de başlayan kuvvetli yağmur bu sabah iç kesimleride içine alarak devam edecek İzmir Manisa Balıkesir Aydın Afyon Antalya Muğla da LODOS ile birlikte kuvvetli yağış gece yarısına kadar devam edecekİstanbulda sabah 10 cıvarında yağış başlar

13METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARISI

METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARISI

Meteroroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Muğla, İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Edirne'de yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

14Çok kuvvetli yağmur geliyor, Meteoroloji resmen duyurdu Hava giderek soğuyor, İstanbul dahil çok sayıda kent için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı.

15ŞEMSİYELERİ ALMADAN DIŞARI ÇIKMAYIN

ŞEMSİYELERİ ALMADAN DIŞARI ÇIKMAYIN

Meteoroloji verilerine göre, bugün ve yarın kent genelinde sağanak yağışın hakim olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre iki gün Bursa'da sağanak yağış etkili olacak. Bu sabah saatlerinde başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışın, akşam saatlerinde son bulması bekleniyor.Gün boyu en yüksek sıcaklığın 32 olacağı Bursa'da, en düşük sıcaklık 20 derece olması tahmin ediliyor.