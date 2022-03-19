Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor! Meteoroloji'den son dakika turuncu kodlu uyarı! Sert soğuklar başlıyor: 'Dışarı çıkmayın'
Çok yoğun kar fırtınası geliyor! Meteoroloji son dakika kar yağışı uyarısında bulundu. Soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Meteoroloji günler önce uyardı ve beklenen kar yağışı İstanbul’a düştü. Sıcaklıklar azaldı. Çok sayıda ilde kar yağışı başladı İstanbul da oyunlardan biriydi. Günlerce sürecek yağışlarla ilgili peş peşe uyarılar geliyor. MGM haritayı paylaşarak birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Prof. Dr. Orhan Şen de bugün için 'İstanbul biraz sıkıntı çekebilir, kar daha da yoğunlaşacak' ifadesini kullandı ve yağışların ne zamana kadar süreceğini açıkladı. Peki kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Yağışlar 24 Ocak'taki kadar etkili olacak mı? İstanbul'da kar ne zaman sona erecek? Meteoroloji ve Orhan Şen'in flaş hava durumu tahmini...
Son dakika kar yağışı açıklaması! Meteoroloji ve AKOM'un peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün gece başladı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, gece boyunca devam etti. İstanbul'da her yer beyazlara bürünürken kar yağışı aralıklarla fırtına şeklinde etkili olacak.
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi. Bugün ve yarın yoğun kar yağışı beklendiğini, pazartesi günü ise yağışın karla karışık yağmura döneceğini duyuran MGM 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı.
Kar yağışının olduğu noktalarda soğuk havanın da etkili olması ile birlikte yollar ve sokaklar buz pistine döndü. Sabah saatlerinde araçları ile evden çıkmak isteyen vatandaşlar yokuşlarda zorluk çekti. Çok sayıda kaza da meydana geldi.
ORHAN ŞEN'DEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, dün kar yağışına ilişkin uyarılarda bulunmuştu. Şen, "Bu gece ve yarın akşam kuvvetli yoğun kar yağışı bekleniyor. Akşam kar yağışı tekrar yoğunlaşacak yarın daha da yoğunlaşacak.
Sabah saatlerinde biraz yoğunluk vardı kar yağışı ama İstanbul’un ısı adası etkisinden dolayı yerdeki örtü öğlen güneşlenme ile birlikte ortadan kalktı. Ancak kar yağışı yarın daha da yoğunlaşacak yarın biraz sıkıntı çekebilir İstanbul, onun için ulaşıma dikkat etmek lazım.
OCAK AYINDAKİ GİBİ KAR YAĞIŞI OLACAK MI?
Kar yağışı pazar günü öğlene kadar devam edecek, pazar öğleden sonra karla karışık yağmura, pazartesi de yağmura dönüyor. Ocak ayındaki gibi kar yağışı olmayacak, bir tık aşağıda diyelim yağacak karın." ifadelerini kullandı.
MOTOSİKLET VE KURYELER TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK
Dün İstanbulluları evlerinden çıkmamaları için uyaran Vali Ali Yerlikaya, ayrıca kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle dün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.
"LÜTFEN TOPLU TAŞIMA KULLANIN"
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "17.20'de başlayıp gece boyu yoğun bir kar yağışı yaşayacağız. Vatandaşlarımızı saat 17.00 itibariyle özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları noktasında uyarıyorum. Tüm ulaşım hatlarında ek seferler koyduk. Lütfen özel aracınızı değil toplu taşımayı kullanınız." ifadelerini kullandı.
YENİ UYARI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "Günaydın Hemşehrilerim. Günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız,kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Meteorolojik verilerine göre #İstanbul’da bugün kuvvetli #kar yağışı bekleniyor. Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi.
YARIN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER
SARI KOD: Adana, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İzmir, Kars, Kastamonu, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Düzce.
TURUNCU KOD: Ağrı, Artvin, Bitlis, Hakkari, İstanbul, Kastamonu, Muş, Rize, Trabzon, Van
BUGÜN HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya çevrelerinin ve bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklığın güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI
Beklenen kar yağışlarının Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Bolu, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUGÜN İÇİN UYARI YAPILAN İLLER:
SARI KOD: Adana, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İzmir, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Yalova, Düzce.
TURUNCU KOD: Rize, Van, Trabzon, Muş, Kastamonu, İstanbul, Hakkari, Bitlis, Artvin, Ağrı
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı kar yağışlı
İSTANBUL °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları şeklinde olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, kıyı kesimleri zaman zaman yoğun kar yağışlı
KOCAELİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Bolu ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, -2°CAralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 2°CAralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, -1°CAralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 2°CAralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı illeri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE °C, 2°CAralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 4°CAralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
TOKAT °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 3°CAralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°CAralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
KARS °C, -3°CAralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
MALATYA °C, 2°CAralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 2°CAralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 3°CAralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, doğu kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetli
GAZİANTEP °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 6°CAralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli
ŞANLIURFA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün ve pazar günü de yoğun kar yağışı etkili olacak.
Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek.
İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.
- Çok kuvvetli kar fırtınası
- kar fırtınası
- Meteoroloji son dakika
- Meteoroloji hava durumu
- Meteoroloji istanbul 19 mart
- 19 mart hava durumu
- bugün hava nasıl
- pazar hava nasıl
- Meteoroloji açıklama
- Meteoroloji alarm verilen iller
- MGM harita
- hava durumu uyarısı
- istanbul için yoğun kar uyarısı
- yoğun kar yağışı başlıyor
- kar fırtınası başlıyor