Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor! Meteoroloji'den son dakika turuncu kodlu uyarı! Sert soğuklar başlıyor: 'Dışarı çıkmayın'

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı kar yağışlı



İSTANBUL °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları şeklinde olması bekleniyor.



KIRKLARELİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, kıyı kesimleri zaman zaman yoğun kar yağışlı



KOCAELİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.