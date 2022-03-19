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GündemÇok kuvvetli kar fırtınası geliyor! Meteoroloji'den son dakika turuncu kodlu uyarı! Sert soğuklar başlıyor: 'Dışarı çıkmayın'
HaberlerGündem Haberleri Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor! Meteoroloji'den son dakika turuncu kodlu uyarı! Sert soğuklar başlıyor: 'Dışarı çıkmayın'
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Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor! Meteoroloji'den son dakika turuncu kodlu uyarı! Sert soğuklar başlıyor: 'Dışarı çıkmayın'

Çok yoğun kar fırtınası geliyor! Meteoroloji son dakika kar yağışı uyarısında bulundu. Soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Meteoroloji günler önce uyardı ve beklenen kar yağışı İstanbul’a düştü. Sıcaklıklar azaldı. Çok sayıda ilde kar yağışı başladı İstanbul da oyunlardan biriydi. Günlerce sürecek yağışlarla ilgili peş peşe uyarılar geliyor. MGM haritayı paylaşarak birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Prof. Dr. Orhan Şen de bugün için 'İstanbul biraz sıkıntı çekebilir, kar daha da yoğunlaşacak' ifadesini kullandı ve yağışların ne zamana kadar süreceğini açıkladı. Peki kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Yağışlar 24 Ocak'taki kadar etkili olacak mı? İstanbul'da kar ne zaman sona erecek? Meteoroloji ve Orhan Şen'in flaş hava durumu tahmini...

• 19 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
• 19 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
1Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu uyarı Sert soğuklar başlıyor: Dışarı çıkmayın

Son dakika kar yağışı açıklaması! Meteoroloji ve AKOM'un peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün gece başladı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, gece boyunca devam etti. İstanbul'da her yer beyazlara bürünürken kar yağışı aralıklarla fırtına şeklinde etkili olacak.

2Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu uyarı Sert soğuklar başlıyor: Dışarı çıkmayın

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi. Bugün ve yarın yoğun kar yağışı beklendiğini, pazartesi günü ise yağışın karla karışık yağmura döneceğini duyuran MGM 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı.

3Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu uyarı Sert soğuklar başlıyor: Dışarı çıkmayın

Kar yağışının olduğu noktalarda soğuk havanın da etkili olması ile birlikte yollar ve sokaklar buz pistine döndü. Sabah saatlerinde araçları ile evden çıkmak isteyen vatandaşlar yokuşlarda zorluk çekti. Çok sayıda kaza da meydana geldi.

4ORHAN ŞENDEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

ORHAN ŞEN'DEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, dün kar yağışına ilişkin uyarılarda bulunmuştu. Şen, "Bu gece ve yarın akşam kuvvetli yoğun kar yağışı bekleniyor. Akşam kar yağışı tekrar yoğunlaşacak yarın daha da yoğunlaşacak.

5Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu uyarı Sert soğuklar başlıyor: Dışarı çıkmayın

Sabah saatlerinde biraz yoğunluk vardı kar yağışı ama İstanbul’un ısı adası etkisinden dolayı yerdeki örtü öğlen güneşlenme ile birlikte ortadan kalktı. Ancak kar yağışı yarın daha da yoğunlaşacak yarın biraz sıkıntı çekebilir İstanbul, onun için ulaşıma dikkat etmek lazım.

6OCAK AYINDAKİ GİBİ KAR YAĞIŞI OLACAK MI

OCAK AYINDAKİ GİBİ KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Kar yağışı pazar günü öğlene kadar devam edecek, pazar öğleden sonra karla karışık yağmura, pazartesi de yağmura dönüyor. Ocak ayındaki gibi kar yağışı olmayacak, bir tık aşağıda diyelim yağacak karın." ifadelerini kullandı.

7MOTOSİKLET VE KURYELER TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

MOTOSİKLET VE KURYELER TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Dün İstanbulluları evlerinden çıkmamaları için uyaran Vali Ali Yerlikaya, ayrıca kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle dün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

8LÜTFEN TOPLU TAŞIMA KULLANIN

"LÜTFEN TOPLU TAŞIMA KULLANIN"

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "17.20'de başlayıp gece boyu yoğun bir kar yağışı yaşayacağız. Vatandaşlarımızı saat 17.00 itibariyle özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları noktasında uyarıyorum. Tüm ulaşım hatlarında ek seferler koyduk. Lütfen özel aracınızı değil toplu taşımayı kullanınız." ifadelerini kullandı.

9YENİ UYARI

YENİ UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "Günaydın Hemşehrilerim. Günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız,kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Meteorolojik verilerine göre #İstanbul’da bugün kuvvetli #kar yağışı bekleniyor. Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi.

10YARIN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER

YARIN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER

SARI KOD: Adana, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İzmir, Kars, Kastamonu, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Düzce.

TURUNCU KOD: Ağrı, Artvin, Bitlis, Hakkari, İstanbul, Kastamonu, Muş, Rize, Trabzon, Van

11BUGÜN HAVA DURUMU

BUGÜN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya çevrelerinin ve bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

12Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu uyarı Sert soğuklar başlıyor: Dışarı çıkmayın

Sıcaklığın güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

13Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu uyarı Sert soğuklar başlıyor: Dışarı çıkmayın

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

14KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI

Beklenen kar yağışlarının Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Bolu, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

15Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu uyarı Sert soğuklar başlıyor: Dışarı çıkmayın

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

16KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

17BUGÜN İÇİN UYARI YAPILAN İLLER:

BUGÜN İÇİN UYARI YAPILAN İLLER:

SARI KOD: Adana, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İzmir, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Yalova, Düzce.

TURUNCU KOD: Rize, Van, Trabzon, Muş, Kastamonu, İstanbul, Hakkari, Bitlis, Artvin, Ağrı

18MARMARA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları şeklinde olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, kıyı kesimleri zaman zaman yoğun kar yağışlı

KOCAELİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

19EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

20AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu

21İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu hafif kar yağışlı

22BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Bolu ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -2°CAralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 2°CAralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, -1°CAralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 2°CAralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

23ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı illeri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE °C, 2°CAralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 4°CAralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

24Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu uyarı Sert soğuklar başlıyor: Dışarı çıkmayın

TOKAT °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 3°CAralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

25DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°CAralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -3°CAralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

26Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu uyarı Sert soğuklar başlıyor: Dışarı çıkmayın

MALATYA °C, 2°CAralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 2°CAralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

27GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 3°CAralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, doğu kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetli

GAZİANTEP °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°CAralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

ŞANLIURFA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

28Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu uyarı Sert soğuklar başlıyor: Dışarı çıkmayın

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün ve pazar günü de yoğun kar yağışı etkili olacak.

29Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu uyarı Sert soğuklar başlıyor: Dışarı çıkmayın

Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek.

30Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu uyarı Sert soğuklar başlıyor: Dışarı çıkmayın

İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

31Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu uyarı Sert soğuklar başlıyor: Dışarı çıkmayın
32Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu uyarı Sert soğuklar başlıyor: Dışarı çıkmayın

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