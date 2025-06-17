Çoğu Diyarbakır'da var! Modern bilim kabul etti: Atalarımız kullanıyordu, şimdi antioksidan sağlıyor

Bakırın bir diğer önemli özelliği ise antioksidan yapısı. Bu sayede vücutta zararlı serbest radikallerle savaşarak hücreleri koruyor ve yaşlanma etkilerini yavaşlatıyor. Geçmişten günümüze uzanan bu şifa kaynağı, yalnızca süs eşyası ya da mutfak gereci olmanın ötesinde, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.