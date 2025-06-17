Çoğu Diyarbakır'da var! Modern bilim kabul etti: Atalarımız kullanıyordu, şimdi antioksidan sağlıyor
Uzmanlara göre, bakır vücutta biriken elektriği ve radyasyonu çekerek doğal bir dengeleyici görevi görüyor. Özellikle teknolojik cihazların yoğun olarak kullanıldığı günümüzde, bakırın bu özelliği büyük önem taşıyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bakır, hastalıklara karşı koruma sağlayan doğal bir destekçi olarak dikkat çekiyor.
• 17 Haziran 2025 - 10:31 • Son Güncelleme:
• 17 Haziran 2025 - 10:31 • Son Güncelleme: