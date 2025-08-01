Coğrafi İşaretli Munzur Balı'na Avrupa'dan lezzet ödülü: Jüri hayran kaldı!

7

Bizim ayrı bir avantajımız var. Zengin endemik bitki çeşitliliğimiz var. Bütün bunlar da bizi öne çıkaran şeyler. Polenle ilgili bir çalışma yaptık. Hacettepe Üniversitesi ile bir çalışma yapmıştık. Bizim polen sayımız özellikle bir balda bulunan polen sayımız ülkede üretilen ortalama balların çok fazla üzerinde. Yani polen sayımız en son 210 bin civarındaydı. Standardın tam 3 katı fazla. Yani bir kilogram bal içerisindeki polen durumunu ifade ediyordu. Ayrı zengin bir içeriğe sahibiz. Bir de yeni endemik türler var aslında. Mesela yapılan polen kütüphanesinden bakıldığında türü tespit edilemeyen ama bizim coğrafyamızda bulunan bir sürü endemik polen, bitkinin polen türü var.