Çocuğunuz siber zorbalığa maruz kalıyor olabilir! İlk başta anlaması çok zor olabiliyor
Günümüzde internet kullanımı ilkokul çağındaki çocuklarda bile oldukça yaygın. Sanal ortamda bireyleri intihara sürükleyebilen siber zorbaların hedefi ise sıklıkla çocuklar oluyor. Uzman Psikolojik Danışman Dr. Öğr. Üyesi Bülent Tansel, “Siber zorbalık vakaları, ülkemizde özellikle orta ve lise dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında en sık karşılaşılan vakalar arasında yer alıyor” dedi.
İHA
• 04 Temmuz 2024 - 10:03 • Son Güncelleme:
İHA
• 04 Temmuz 2024 - 10:03 • Son Güncelleme: