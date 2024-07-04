Çocuğunuz siber zorbalığa maruz kalıyor olabilir! İlk başta anlaması çok zor olabiliyor

Çevrim içi aktiviteler sonrasında (en sevdiği bilgisayar oyunu sonrasında bile) gergin ve agresif tavırlar sergileme,



Depresif hissetmek ya da nedensiz ağlama,



Gel-git bir ruh hali,



Kendini iyi hissetmemek,



Çevrim içi aktiviteleri ile ilgili bilgi vermekten kaçınma,



Uyku düzeninde bozulma (az veya çok uyuma),



Yemek yeme düzeninde bozulma,



Depresif ruh hali, en sevdiği aktivitelere ilgi duymama,



Arkadaşları ile geçirilen vakitte azalma,



Anti-sosyal olmak,



Ödevlerinde geri kalma davranışları görülür.”



Çocuk, siber zorbalık davranışlarını/eylemlerini gerçekleştiriyorsa;



“Bilgisayar veya cep telefonunun ekranını gizleme eğilimi,



Bilgisayar veya cep telefonunu gecenin her saatinde kullanma,



Çevrim içi aktiviteleri ile ilgili bilgi vermekten kaçınma,



Çevrim içi olamadığı durumlarda gergin olma,



Kendine ait olmayan birden fazla çevrim içi hesaba sahip olma davranışları görülebilir.”