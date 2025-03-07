Çobanlıktan muhtarlığa! Rizeli muhtar köyü için yüzlerce hayvanını satıp sosyal tesis yaptırdı

'BEN ÖNCEDEN ÇOBANLIK YAPIYORDUM'

Muhtar seçilmeden önce çobanlık yaptığını belirten, Osman Yıldırım, "Önceden çobanlık yapıyordum, dağlarda hayvan otlatıyordum. Mesleğim çobanlıktı. Bana 'Çobandan muhtar olur mu?' dediler ama ben oldum. Köyümüz için bir bina yapmaya karar verdim. Köylülerim de bu projeye destek verdi, Allah hepsinden razı olsun" dedi.