Çobanlıktan muhtarlığa! Rizeli muhtar köyü için yüzlerce hayvanını satıp sosyal tesis yaptırdı
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Karaağaç köyü Muhtarı Osman Yıldırım, 270 küçükbaş ve 15 büyükbaş hayvanını satıp, köyüne muhtarlık ofisi, mescit ve çay ocağı bulunan ahşaptan tesis yaptı. Osman Yıldırım, 'Önceden çobanlık yapıyordum, dağlarda hayvan otlatıyordum. Mesleğim çobanlıktı. Bana 'Çobandan muhtar olur mu?' dediler ama ben oldum' dedi.
Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA)
• 07 Mart 2025 - 11:17 • Son Güncelleme:
Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA)
• 07 Mart 2025 - 11:17 • Son Güncelleme: