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    SağlıkCinsel gücü artırıyor, tam bir ağrı kesici! Bağışıklığı güçlendiriyor, kalsiyum ve vitamin deposu...
    HaberlerSağlık Haberleri Cinsel gücü artırıyor, tam bir ağrı kesici! Bağışıklığı güçlendiriyor, kalsiyum ve vitamin deposu...
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    Cinsel gücü artırıyor, tam bir ağrı kesici! Bağışıklığı güçlendiriyor, kalsiyum ve vitamin deposu...

    Ağrı kesici özelliği bulunuyor, C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, kalsiyum, fosfor ve protein bakımından oldukça zengin. Sakinleştirici etkisi gösteriyor, menopoz döneminde yaşanan sıkıntılara karşı fayda sağlıyor. Kemikleri güçlendiriyor, demir gereksinimini büyük oranda karşılıyor. Lif bakımından zengin, cinsel gücü artırıcı özelliği bulunuyor. Stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlara faydalı, mutluluk hissini artırıyor. Antioksidan görevi görüyor, kilo vermeye yardımcı oluyor. Göz sağlığını koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor ve kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı oluyor.

    • 10 Mart 2022 - 10:33 • Son Güncelleme:
    • 10 Mart 2022 - 10:33 • Son Güncelleme:
    1Cinsel gücü artırıyor, tam bir ağrı kesici Bağışıklığı güçlendiriyor, kalsiyum ve vitamin deposu...

    Faydaları saymakla bitmeyen çarkıfelek meyvesi vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir meyvedir. Tropikal bir meyve olan çarkıfelek meyvesinin bir diğer adı “Passion Fruit” olarak bilinir. Türkiye’de de son zamanlarda tüketilen besinler arasında yer alır ancak ülkemizde yetiştiriciliğine pek rastlanmaz. Uykusuzluk, depresyon ve stres gibi sağlık problemlerine iyi geldiği bilinen çarkıfelek meyvesi passiflora bitkisinin meyvesidir. Çarkıfelek meyvesi ortadan ikiye bölünerek kaşık ile yenir. Çarkıfelek meyvesi faydaları nelerdir ve nasıl yenir? ‘Çarkıfelek Meyvesi (Passion Fruit) Nedir?’ içeriğimizden detaylı bilgi elde edebilirsiniz.

    2Cinsel gücü artırıyor, tam bir ağrı kesici Bağışıklığı güçlendiriyor, kalsiyum ve vitamin deposu...

    Bir diğer adı ‘passion fruit’ olan çarkıfelek meyvesi passiflora bitkisinin meyvesidir. Tropikal bir meyve olan çarkıfelek meyvesi lif ve A ve C vitamini bakımdan zengin bir antioksidan kaynağıdır ve 500’den fazla çeşidi bulunur.

    3ÇARKIFELEK MEYVESİ NEDİR

    ÇARKIFELEK MEYVESİ NEDİR?

    Çarkıfelek meyvesi dışı sert ve kabuklu, içi sulu ve tohum dolu bir meyvedir. Su miktarı fazladır bu yüzden hemen tüketilmesi gerekir. Güney ve Kuzey Amerika, Güney Afrika, Asya, Avrupa ve Avustralya’da bulunabilen meyve genellikle Brezilya’da elde edilir. Çarkıfelek meyvesinin Türkiye’de yetiştirileceğine pek rastlanmaz. Soğuğa dayanaklı olmayan bu meyve en fazla -1 ilâ -2 derecelere kadar dayanabilmektedir. Sarı veya mor şeklinde iki türü bulunur.

    4ÇARKIFELEK MEYVESİ FAYDALARI NELERDİR

    ÇARKIFELEK MEYVESİ FAYDALARI NELERDİR?

    Çarkıfelek meyvesi; C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, Kalsiyum, Fosfor ve Protein zenginidir. Harmin, harmol, harman ve passiflora adı verilen alkaloitleri; flavon, glisosit ve sterol adlı maddeleri içerir. B vitaminleri kompleksi, C vitamini ve minerallerce zengin olan Passiflora meyvesi içeriğindeki passiflorin adlı madde sebebiyle sakinleştirici etkiye sahiptir. Passiflora meyvesi; stres ve uykusuzluk sendromlarına karşı tüm dünya ülkelerinde kullanılmaktadır.

    5Cinsel gücü artırıyor, tam bir ağrı kesici Bağışıklığı güçlendiriyor, kalsiyum ve vitamin deposu...

    İdrar yolları hastalıklarına karşı savaşır. Ağrı kesici özelliği vardır. Aynı zamanda spazm ve kramplara iyi gelir. Menopoz döneminde yaşanan sıkıntılara karşı faydalıdır. Kemikleri güçlendirir Vücudunuzun demir gereksinimini büyük oranda karşılar. Lif bakımından zengindir.

    6Cinsel gücü artırıyor, tam bir ağrı kesici Bağışıklığı güçlendiriyor, kalsiyum ve vitamin deposu...

    Cinsel gücü artırıcı özelliği bulunur. Kokusu uzun zaman nefesinizi ferah tutar aynı zamanda kan dolaşımına faydalıdır. Stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik olumsuzluklarda serotonin seviyesinde yükselme sağlayan doğal bir sakinleştiricidir. Serotonin yükselmesi mutluluk hissini artırmaktadır. Antioksidan görevi görür

    7Cinsel gücü artırıyor, tam bir ağrı kesici Bağışıklığı güçlendiriyor, kalsiyum ve vitamin deposu...

    Kilo vermeye yardımcı olur Göz sağlığını korur Bağışıklığı güçlendirir Kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur

    8ÇARKIFELEK MEYVESİ NASIL YENİR

    ÇARKIFELEK MEYVESİ NASIL YENİR?

    Çarkıfelek meyvesinin kabuğu mor ve buruşuk olanları tercih edilir. Ortadan ikiye bölünerek içi kaşık yardımıyla yenir. Yoğurt ve dondurmaya katılarak tüketilebilen çarkıfelek meyvesi tatlılarda da kullanılır. (Milliyet)

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