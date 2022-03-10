Cinsel gücü artırıyor, tam bir ağrı kesici! Bağışıklığı güçlendiriyor, kalsiyum ve vitamin deposu...

Faydaları saymakla bitmeyen çarkıfelek meyvesi vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir meyvedir. Tropikal bir meyve olan çarkıfelek meyvesinin bir diğer adı “Passion Fruit” olarak bilinir. Türkiye’de de son zamanlarda tüketilen besinler arasında yer alır ancak ülkemizde yetiştiriciliğine pek rastlanmaz. Uykusuzluk, depresyon ve stres gibi sağlık problemlerine iyi geldiği bilinen çarkıfelek meyvesi passiflora bitkisinin meyvesidir. Çarkıfelek meyvesi ortadan ikiye bölünerek kaşık ile yenir. Çarkıfelek meyvesi faydaları nelerdir ve nasıl yenir? ‘Çarkıfelek Meyvesi (Passion Fruit) Nedir?’ içeriğimizden detaylı bilgi elde edebilirsiniz.