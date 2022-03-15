Cinsel gücü artırıyor, hafıza güçlendiriyor! Tansiyonu dengeliyor, ölümsüzlük...

- Reishi mantarının toz şeklinde kullanılması da doz açısından esnekliği sağlar. Reishi tozu; tatlı ve yemeklerde toz halde tüketilebilir. Tüketilen oran ise kişiye göre ayarlanabilir.



- Reishi mantarı tozu; stresin dengelenmesi ya da stresin azaltılması adına kullanılır. Geleneksel Çin kültüründe bu mantar, meditasyon uygulamalarının daha yararlı hale getirilmesi adına çaylarda kullanılmaktadır.



- Reishi mantar tozu; çorbaların içerisine konulabilir. Bunun yanı sıra reishi mantarı tozu, smoothie tariflerinde kullanılabilir ya da başka içeçekler ile karıştırılıp tüketilebilir. Bu toz, besinlerde bir gıda takviyesi şeklinde de eklenebilir. Başka içecek ya da yiyecekler ile karıştırmak mantarın acı olan tadını giderecektir. Reishi mantarının bu şekilde kullanılması mümkündür. (Milliyet-CNN Türk)