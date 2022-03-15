Cinsel gücü artırıyor, hafıza güçlendiriyor! Tansiyonu dengeliyor, ölümsüzlük...
Ölümsüzlük mantarı olarak biliniyor, yeşil, mor, kırmızı, siyah, beyaz, sarı gibi pek çok renkli türde yetişiyor. Kansere karşı savaşıyor, sedef hastalığına iyi geliyor. Böbrek yetmezliği için öneriliyor, yorgunluk ve halsizliği önlüyor. Solunum sistemini düzenleyen bu besin, soğuk algınlığı ve öksürük için bile şifa oluyor. Antioksidanlar bakımından çok zengin, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlıyor. Cinsel gücü arttıran özelliğe sahip, yüksek tansiyonu dengeliyor. Hafıza güçlendiriyor, enerji arttıran özelliği de bulunuyor.
Ölümsüzlük mantarı olarak da bilinen Reishi mantarı faydaları saymakla bitmeyen bir bitki türüdür. Latinde adı Ganoderma Lucidum olan bu mantar türü Asya kıtasında yaygındır. Pek çok hastalığı iyi geldiği bilinen Reishi mantarının çeşit çeşit renkleri bulunur. Ancak günümüzde en yaygın olarak tüketileni kırmızı Reishi mantarıdır. Acı tadı ve ser bir yapısı vardır. Ancak Reishi mantarının faydalarının olduğu gibi kontrolsüz tüketiminin zararları bulunur. Bu yüzden Resihi mantarı tüketirken dikkat edilmelidir. Kırmızı Reishi mantarı neye iyi gelir? “Reishi mantarı faydaları” içeriğimize göz atabilirsiniz.
İnsan sağlığı açısından pek çok faydası bulunan Reishi mantarı Asya bölgesinde yetişen bir mantar türüdür. Yeşil, mor, kırmızı, siyah, beyaz, sarı gibi pek çok renkli türleri vardır. Ancak en fazla kırmızı Reishi mantarı tüketilmektedir.
REİSHİ MANTARI NEDİR?
Reishi mantarı Latince adı Gandoderma Lucidum olan bir mantar türüdür. Kore, Çin ve Japonya yaygın olarak yer alır. Ölümsüzlük mantarı olarak da bilinen Reishi mantarı en yararlı türlerden bir tanesidir. Ser ağaçların üzerinde sıcak ve nemli havada yetişir.
REİSHİ MANTARI FAYDALARI NELERDİR?
Kan akışının hızlanmasına yardımcı olur.
Cinsel gücü arttıran özelliğe sahip bir mantardır.
Kan basıncını düşüren bir etkiye sahiptir.
Yüksek tansiyonu dengeler.
Sakinleştirici özelliği bulunur. Sinirlerin yatışmasına yardımcı olur.
İştahı artırır.
Uyku problemlerine iyi gelir.
Hafıza güçlendiricidir.
Enerji arttıran özelliğiyle kişiye zindelik katar.
REİSHİ MANTARI NEYE İYİ GELİR?
Sedef hastalığına iyi gelir. Egzama hastalarına önerilir.
Böbrek yetmezliği hastalığından korunmaya veya rahatsızlığı ilerlemesini önlemek için kullanılır.
Yorgunluk ve halsizliği önler.
Solunum sistemini düzenler.
Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir.
Antioksidan maddeler içerir. Bu özelliği ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlar.
Akciğer kanseri gibi bağışıklık sisteminin baskılanmış olduğu immün sistem rahatsızlıklarına karşı koruyarak, hastalığın yayılmasını önler.
Kansere karşı savaşır.
REİSHİ (ÖLÜMSÜZLÜK) MANTARI NASIL KULLANILIR?
Reishi mantarının sağlık açısından pek çok faydasının olduğunu belirtmek doğru olacaktır. Reishi mantarının kullanım alanları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir.
- Reishi mantarı; toz formunda kullanılabilir. Bunun yanı sıra özüt şeklinde de kullanılmaktadır. Reishi mantarının hem mantarın tamamı hem de gövdesi öğütülerek elde edilmektedir.
- Reishi mantarının toz şeklinde kullanılması da doz açısından esnekliği sağlar. Reishi tozu; tatlı ve yemeklerde toz halde tüketilebilir. Tüketilen oran ise kişiye göre ayarlanabilir.
- Reishi mantarı tozu; stresin dengelenmesi ya da stresin azaltılması adına kullanılır. Geleneksel Çin kültüründe bu mantar, meditasyon uygulamalarının daha yararlı hale getirilmesi adına çaylarda kullanılmaktadır.
- Reishi mantar tozu; çorbaların içerisine konulabilir. Bunun yanı sıra reishi mantarı tozu, smoothie tariflerinde kullanılabilir ya da başka içeçekler ile karıştırılıp tüketilebilir. Bu toz, besinlerde bir gıda takviyesi şeklinde de eklenebilir. Başka içecek ya da yiyecekler ile karıştırmak mantarın acı olan tadını giderecektir. Reishi mantarının bu şekilde kullanılması mümkündür. (Milliyet-CNN Türk)