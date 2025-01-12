Çini ustası, eserleriyle tarihe not düşüyor

"Desenlerde oynama yapmıyorum, bire bir aynen çiziyorum. Ama mezar taşları renksiz, o motiflere uygun bir şekilde renklendirerek pişmiş toprağa aktarıyorum. Beni etkileyen, olumlu ya da olumsuz olayların bıraktığı izleri de eserlerime yansıtıyorum. Yakın zamanda Yamanlar yangını oldu. Yangın evime yakındı. Ertesi gün kağıda bile çizmeden bir tabağı elime aldım ve yangını doğaçlama tasvir ettim. Tarihe kaynaklık edecek bir çalışma. Çini çalışmalarına sadece tabak, vazo ya da duvar panosu olarak bakmamak gerekiyor. Dönemin kültürel, sosyal, ekonomik olaylarını ifade ediyor. Tamamen kültürel çalışmalar. Yaşadığım ya da yaşamak istediğim her şeyi pişmiş toprağa aktarıyorum. Çini denildiği zaman ilk akla gelen kentler İznik ve Kütahya. Ama ben İzmir'in de akla gelmesini istiyorum. Gelecek neslin 21'inci yüzyılda İzmir'de, kente ait simgeler kullanılarak çiçekler, ağaçlar tasvir edilerek yapılmış çinilerin de burada bir kadın tarafından yapıldığının söylenmesini istiyorum. Bunun için hem görsel çalışmalarım hem de yazılı akademik çalışmalarım var. İzmir'de de çini yapılmış denilmesini istiyorum. Hedefim bu." (DHA)