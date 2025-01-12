Çini ustası, eserleriyle tarihe not düşüyor
Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip çini ustası Ebru Camkıran (46), İzmir'in simgelerini, mezar taşlarını ve yaşadığı olayları eserlerinde işleyerek tarihe not düşüyor. Camkıran, "Yakın zamanda Yamanlar yangını oldu. Ertesi gün kağıda bile çizmeden bir tabağı elime aldım ve yangını doğaçlama tasvir ettim. Tarihe kaynaklık edecek bir çalışma. Çini çalışmalarına sadece tabak, vazo ya da duvar panosu olarak bakmamak gerekiyor. Dönemin kültürel, sosyal, ekonomik olaylarını ifade ediyor" dedi.
• 12 Ocak 2025 - 10:58 • Son Güncelleme:
• 12 Ocak 2025 - 10:58 • Son Güncelleme: