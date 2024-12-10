Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin ülkelerine dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçiş yapmaya devam ediyor. Hama’daki ailesinin yanına dönmek için kızı Aya (8) ile sınırda bekleyen Ahmed Meşan (34), “Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Burada Türklerle kardeş, akraba gibi olduk. Daha sonra buraya geri gelmek, kardeşlerimi ziyaret etmek istiyorum. Allah Türk halkından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun” dedi.
• 10 Aralık 2024 - 13:27 • Son Güncelleme:
• 10 Aralık 2024 - 13:27 • Son Güncelleme: