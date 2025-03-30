‘Cilo buzulları son 30 yılda yüzde 55 alan kaybetti’
Hakkari'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nda bulunan 20 bin yıllık buzullar, küresel ısınma nedeniyle eriyerek her geçen yıl alan kaybediyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden (YYÜ) Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, buzul bölgesinin insan aktivitelerine tamamen kapatılması gerektiğini belirterek, "Son 30 yılda buzullarda yüzde 55 alan kaybı olduğunu görüyoruz. Geçmişte 200 metre derinlikte olan buzul tabakaları, şu an 50 metrenin altına düştü. O buzullar birer mirastır ve Anadolu coğrafyasının en eski kalıntılarına tanıklık etmiş birer doğa harikasıdır. Bu doğa harikasını korumamız gerekir" dedi.
• 30 Mart 2025 - 10:43 • Son Güncelleme:
• 30 Mart 2025 - 10:43 • Son Güncelleme: