Çıldır Gölü'nde mevsimin ilk karı düştü, kış sezonu için hazırlıklar başladı
Ardahan ve Kars arasında yer alan, doğal güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çıldır Gölü'ne mevsimin ilk karı düştü. Henüz donmanın başlamadığı gölün mavi suları ile çevresini kaplayan kar güzel görüntüler oluşturdu. Göl kenarındaki işletmeler de kış sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı.
Suat İNCEDERE / ARPAÇAY (KARS),(DHA)
• 30 Kasım 2024 - 13:32 • Son Güncelleme:
Suat İNCEDERE / ARPAÇAY (KARS),(DHA)
• 30 Kasım 2024 - 13:32 • Son Güncelleme: