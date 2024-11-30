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Çıldır Gölü'nde mevsimin ilk karı düştü, kış sezonu için hazırlıklar başladı

Ardahan ve Kars arasında yer alan, doğal güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çıldır Gölü'ne mevsimin ilk karı düştü. Henüz donmanın başlamadığı gölün mavi suları ile çevresini kaplayan kar güzel görüntüler oluşturdu. Göl kenarındaki işletmeler de kış sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı.

Suat İNCEDERE / ARPAÇAY (KARS),(DHA)
• 30 Kasım 2024 - 13:32 • Son Güncelleme:
Suat İNCEDERE / ARPAÇAY (KARS),(DHA)
• 30 Kasım 2024 - 13:32 • Son Güncelleme:
1Çıldır Gölünde mevsimin ilk karı düştü, kış sezonu için hazırlıklar başladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'ne mevsimin ilk karı düştü.

2Çıldır Gölünde mevsimin ilk karı düştü, kış sezonu için hazırlıklar başladı

Çevresi beyaza bürünen Çıldır Gölü, masmavi suyu ile görenlerin ilgisini çekiyor. Henüz donmanın başlamadığı göl, hala bazı kuş çeşitlerine ev sahipliği yapıyor.

3Çıldır Gölünde mevsimin ilk karı düştü, kış sezonu için hazırlıklar başladı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10'a kadar düştüğü göl çevresinde buz sarkıtları oluştu.

4Çıldır Gölünde mevsimin ilk karı düştü, kış sezonu için hazırlıklar başladı

Kış aylarında zemini buzla kaplanan gölü gezmeye gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlayan işletmeler de kış sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı.

5Çıldır Gölünde mevsimin ilk karı düştü, kış sezonu için hazırlıklar başladı

Yüzeyinin 15-20 santimetre buzla kaplanmasından sonra atların çektiği kızaklar, yerli ve yabancı misafirlerin hizmetine sunulacak. Yüzeyi buz tutacak gölde Eskimo usulü balık da avlanacak.

6BİR DOĞA HARİKASI

'BİR DOĞA HARİKASI'

Göl kıyısında restoran işleten Bahri Ağbulak (42), "Çıldır Gölü'ne mevsimin ilk karı yağdı. Havalar da soğuyunca göl sahilinde buz sarkıtları oluştu.

7Çıldır Gölünde mevsimin ilk karı düştü, kış sezonu için hazırlıklar başladı

Birkaç güne kalmaz göl yüzeyinde donmalar da başlar.

8Çıldır Gölünde mevsimin ilk karı düştü, kış sezonu için hazırlıklar başladı

Bizler de burada yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

9Çıldır Gölünde mevsimin ilk karı düştü, kış sezonu için hazırlıklar başladı

Çıldır Gölü'nün donmasını beklediklerini kaydeden Sermet Ağbulak (28) ise "Çıldır Gölü doğal güzelliği ile insanları cezbediyor.

10Çıldır Gölünde mevsimin ilk karı düştü, kış sezonu için hazırlıklar başladı

Görmüş olduğunuz gibi bir doğa harikası. Burada gölün donmasını bekliyoruz.

11Çıldır Gölünde mevsimin ilk karı düştü, kış sezonu için hazırlıklar başladı

10 güne kadar donacak olan Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve motor seferleri de başlayacak" diye konuştu.