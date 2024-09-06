Cihantimur ailesinden tartışmalı rapor! Aci ailesinin avukatı: Kasıtlı olarak yanlış alınmış

"BURADA GALERİ AÇMAYI UMUYORDUM"

Daha önce sunulan birkaç rapor olduğunu belirten Erden, şunları kaydetti:"Bunlar mühendislerin sunduğu raporlar. Bu raporlar da yine aynı şekilde aracın 170-180 kilometre hız yaptığını ve azami hız sınırı olan 30 kilometre sınırını aştığını, bundan dolayı da yine kusurlu bulduğunu çok net şekilde ifade ediyor savcılığın vermiş olduğu bilirkişi raporlarında. Bu verilen özel raporun hiçbir ehemmiyeti yok, adli bilirkişi olarak söylenen iki kişi tarafından alınmış, kasıtlı olarak yanlış alınmış bir rapor."