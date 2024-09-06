Cihantimur ailesinden tartışmalı rapor! Aci ailesinin avukatı: Kasıtlı olarak yanlış alınmış
Eyüpsultan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatlarından Burak Erden, "Timur Cihantimur'un avukatları özel bir rapor sundu. Bu raporun mahkemede hiçbir bağlayıcılığı yok. Daha önce sunulan, savcılık tarafından sunulan bilirkişi raporlarında, adli tıp raporlarında, Timur Cihantimur'un asli kusurlu olduğu zaten çok net şekilde ifade ediliyor." dedi.
AA
• 06 Eylül 2024 - 14:56 • Son Güncelleme:
AA
• 06 Eylül 2024 - 14:56 • Son Güncelleme: