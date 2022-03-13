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MagazinCicişler Esra Ersoy neden hapis cezası aldı?
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• 13 Mart 2022 - 17:03 • Son Güncelleme:

Cicişler Esra Ersoy neden hapis cezası aldı?

Cicişler olarak tanıdığımız Esra Ersoy'un 10 yıl hapsi istendi. Sık sık magazin gündeminde yer alan Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy'un adları son günlerde farklı olaylarla gündeme gelmeye başladı. Son olarak Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir erkek çocuğa cinsel istismar davasında 10 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi. Peki Cicişler'den Esra Ersoy hapse mi girecek? Esra Ersoy yakalandı mı?

• 13 Mart 2022 - 17:03 • Son Güncelleme:
1Cicişler Esra Ersoy neden hapis cezası aldı
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Ciciş kardeşler veya Cicişler olarak tanınmakta olan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy ismi son günlerde bir takım olaylarla anılmaya başlandı. Esra Ersoy hakkında açılan davalarda Esra Ersoy hakkında toplamda 10 sene 1 ay hapis cezası verildi. Esra Ersoy'un hapse girip girmeyeceği ise merak konusu oldu.

2ESRA ERSOY NEDEN HAPİS CEZASI ALDI

ESRA ERSOY NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Ersoy hakkında yakalama da kararı çıkarıldı. Son gelişmelere göre mahkeme yargılama sonucunda Ersoy'u, 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti.

3Cicişler Esra Ersoy neden hapis cezası aldı

Ayrıca Ersoy'un işlediği diğer suçun 'tehdit' değil 'tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa işlenen bu suçtan da 2 sene 1 ay hapis cezası verdi. Ersoy'a toplamda 10 yıl 1 ay hapis cezası vermiş olan mahkeme ayrıca tutuklanması için yakalama kararı çıkardı.

4SUÇ İŞLEMEDİM

"SUÇ İŞLEMEDİM"

Mahkeme kararından sonra açıklama yapan Esra Ersoy, "Ben masumum herhangi bir suç işlemedim. Mağdur olan taraf benim. Karşı taraf hakkında şikayetim bulunmaktadır. Hakkımdaki yargı süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

5Cicişler Esra Ersoy neden hapis cezası aldı

Esra Ersoy sosyal medyasında konuyla ilgili olarak avukatı aracılığıyla bir bildiri yayınladı. Açıklamada, "Müvekkilimiz Esra Ersoy’un 21.06.2021 tarihinde Bodrum’da bir otelde başına gelen olay ve bu olay hakkında devam eden yargılamaya dair yapılan haberlere ilişkin açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur. Bu aşamada yargı süreci devam etmektedir. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır. Hâl böyle iken, yargılama sürecine yönelik herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmaksızın yapılan haberler, müvekkilimizin adil yargılanma hakkını ve masumiyet karinesini ihlal etmektedir. Ek olarak, müvekkilimizin kardeşi Ceyda Ersoy’un bahsi geçen olayla hiçbir ilgisi yoktur. İsminin bu olayla anılması Ceyda Ersoy için ayrıca hak kaybına sebep olmaktadır. Yargı süreci neticesinde müvekkilimizin aklanacağına inancımız tamdır. Olayın gerçek mağduru müvekkilimiz olup kendisinin olayın karşı tarafı hakkındaki şikâyetine ilişkin süreç de devam Bu itibarla adil yargılanma hakkını ve masumiyet karinesini ihlal edecek haber ve paylaşımlar yapılmaması hususunda tüm basın kuruluşlarınca hassasiyet gösterilmesini rica eder, hak ihlali niteliğindeki her türlü haber ve paylaşıma ilişkin hukuki yollara başvurulacağını bildiririz." cümlelerine yer verildi.

6ESRA ERSOY KİMDİR

ESRA ERSOY KİMDİR?

Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Mersin’de tamamlayan Esra Ersoy, Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.

7Cicişler Esra Ersoy neden hapis cezası aldı

Kardeşi Ceyda Ersoy ile birlikte ciciş kardeşler olarak isimlerini duyurmuşlardır. Yine, kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet‘in yaptığı “Hayat Güzeldir” adlı dizi filmde oynamıştır.

8Cicişler Esra Ersoy neden hapis cezası aldı

Okan Bayülgen'in kendilerine "Ciciş" şeklinde seslenmesiyle Esra ve Ceyra Ersoy kardeşler Cicişler olarak tanınmaya başlamıştır.

2012 senesinde TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan “Trophy Türk” adlı yarışma programında yer almıştır. Bu programda da yine kardeşi Ceyda Ersoy ile yer almıştır. 2014 senesinde “Şipşak Anadolu” sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile birlikte oynadılar.

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