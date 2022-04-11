Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayCicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saray'a bir Rumen daha! 13 m.euro'ya...
HaberlerGalatasaray Haberleri Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saray'a bir Rumen daha! 13 m.euro'ya...
• 11 Nisan 2022 - 23:06 • Son Güncelleme:

Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saray'a bir Rumen daha! 13 m.euro'ya...

Sezon başında Cicaldau'yu 6,5, Morutan'ı ise 4 milyon euro'ya transfer ettiren Fatih Terim'in bu iki futbolcudan hariç bir Rumen oyuncu daha istediği öğrenildi. Ünlü menajer Victor Becali'nin açıklamaları Galatasaray camiasında şok etkisi yarattı. İşte Becali'nin o ifadeleri...

• 11 Nisan 2022 - 23:06 • Son Güncelleme:
1Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saraya bir Rumen daha 13 m.euroya...
ABONE OL

Galatasaray Kulübü'nde bu sezon istenen performans gelmeyince ilk önce Fatih Terim'le yollar ayrıldı, daha sonra Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmedi. Sarı-kırmızılılarda, seçim sürecinin yaşandığı bu dönemde flaş bir iddia ortaya atıldı.

2Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saraya bir Rumen daha 13 m.euroya...

Galatasaray'ın Morutan ve Cicaldau transferlerinde başrol oynayan isimler arasında yer alan Rumen menajer Victor Becali, sarı-kırmızılılarla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

3Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saraya bir Rumen daha 13 m.euroya...

Galatasaray'daki Rumen oyuncu rüzgarı Alexandru Cicaldau döneminde başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in beğendiği 24 yaşındaki futbolcu, 6 milyon 500 bin euro bedelle sarı-kırmızılı takıma katıldı.

4Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saraya bir Rumen daha 13 m.euroya...

Süper Lig devi, Alexandru Cicaldau ile 30 Haziran 2026'ya kadar uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Alexandru Cicaldau bu sezon Galatasaray formasını 36 kez giydi. Tecrübeli orta saha bu müsabakalarda 5 gol ve 4 asist üretti.

5Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saraya bir Rumen daha 13 m.euroya...

Sarı-kırmızılılardaki Rumen futbolcu geleneği son olarak Olimpiu Morutan ile devam etti. Rachid Ghezzal'ın da isminin anıldığı dönemde Galatasaray tercihini Rumen oyuncudan yana kullandı. Burak Elmas ve kurmayları, 22 yaşındaki oyuncu için FCSB'ye 4 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödedi.

6Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saraya bir Rumen daha 13 m.euroya...

Alexandru Cicaldau da olduğu gibi sarı-kırmızılılar, Olimpiu Morutan'la da 2026'ya kadar anlaşma sağladı. 22 yaşındaki on numara Süper Lig'de 24 maçta forma giydi. Domenec Torrent döneminde forma şansı bulmakta zorlanan Olimpiu Morutan 3 gol ve 3 asist üretti.

7Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saraya bir Rumen daha 13 m.euroya...

İtalyan temsilcisi Parma'da forma giyen ve adı uzun zamandır Galatasaray'la anılan Dennis Man'la ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi. Victor Becali, sarı-kırmızılı takımın 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeye çok yaklaştığını vurguladı.

8Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saraya bir Rumen daha 13 m.euroya...

Victor Becali, ülkesinin basınına konuştu ve şu ifadeleri kullandı: "Dennis Man şu an iyi oynuyor ve sakinleşti. Yaz transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Parma'da bir yükselme şansının olmadığını biliyoruz. Transfer olacak ya da kiralanacak, bir çözüm bulacağız. Önemli olan Dennis Man'ın gelişimi, şu an iyi bir durumda."

9Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saraya bir Rumen daha 13 m.euroya...

Dennis Man'ın yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısından döndüğünü ifade eden Victor Becali şu şekilde konuştu: "Dennis Man iyi bir oyuncu, sadece sahaya odaklanması gerekiyor. Parma'da kaldı ve oynamak zorunda. Galatasaray'a transfer olmaktan sadece bir adım uzaktaydı. Bu durum onu üzdü. Ama istediğiniz her şeyi her zaman elde edemezsiniz."

10Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saraya bir Rumen daha 13 m.euroya...

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Dennis Man, geçtiğimiz sezon devre arasında FCSB'den ayrılmıştı. Parma, 23 yaşındaki Rumen oyuncu için 13 milyon euro ödemişti.

11Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saraya bir Rumen daha 13 m.euroya...

Galatasaray ve Parma'nın anlaşamaması sonrası İtalya'da kalan Dennis Man, Salernitana'dan gelen transfer teklifine de olumsuz yanıt vermişti.

12Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saraya bir Rumen daha 13 m.euroya...

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saray'a bir Rumen daha! 13 m.euro'ya...

Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saray'a bir Rumen daha! 13 m.euro'ya...

Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi

Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Terim onu takımdan gönderdi Torrent izin vermedi

Geri dönüyor...! İsmail Kartal teknik direktör Vitor Pereira Sportif Direktör oluyor

Geri dönüyor...! İsmail Kartal teknik direktör Vitor Pereira Sportif Direktör oluyor

G.Saray'daki derbi skandalı açıkladı! Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

G.Saray'daki derbi skandalı açıkladı! Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...