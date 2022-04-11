Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saray'a bir Rumen daha! 13 m.euro'ya...
Sezon başında Cicaldau'yu 6,5, Morutan'ı ise 4 milyon euro'ya transfer ettiren Fatih Terim'in bu iki futbolcudan hariç bir Rumen oyuncu daha istediği öğrenildi. Ünlü menajer Victor Becali'nin açıklamaları Galatasaray camiasında şok etkisi yarattı. İşte Becali'nin o ifadeleri...
Galatasaray Kulübü'nde bu sezon istenen performans gelmeyince ilk önce Fatih Terim'le yollar ayrıldı, daha sonra Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmedi. Sarı-kırmızılılarda, seçim sürecinin yaşandığı bu dönemde flaş bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın Morutan ve Cicaldau transferlerinde başrol oynayan isimler arasında yer alan Rumen menajer Victor Becali, sarı-kırmızılılarla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Victor Becali, ülkesinin basınına konuştu ve şu ifadeleri kullandı: "Dennis Man şu an iyi oynuyor ve sakinleşti. Yaz transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Parma'da bir yükselme şansının olmadığını biliyoruz. Transfer olacak ya da kiralanacak, bir çözüm bulacağız. Önemli olan Dennis Man'ın gelişimi, şu an iyi bir durumda."
Dennis Man'ın yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısından döndüğünü ifade eden Victor Becali şu şekilde konuştu: "Dennis Man iyi bir oyuncu, sadece sahaya odaklanması gerekiyor. Parma'da kaldı ve oynamak zorunda. Galatasaray'a transfer olmaktan sadece bir adım uzaktaydı. Bu durum onu üzdü. Ama istediğiniz her şeyi her zaman elde edemezsiniz."