Cicaldau ve Morutan fiyaskosundan sonra G.Saray'a bir Rumen daha! 13 m.euro'ya...

Dennis Man'ın yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısından döndüğünü ifade eden Victor Becali şu şekilde konuştu: "Dennis Man iyi bir oyuncu, sadece sahaya odaklanması gerekiyor. Parma'da kaldı ve oynamak zorunda. Galatasaray'a transfer olmaktan sadece bir adım uzaktaydı. Bu durum onu üzdü. Ama istediğiniz her şeyi her zaman elde edemezsiniz."