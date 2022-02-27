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MagazinChiara Ferragni etkinliğe sadece ceketle katıldı! İçine bir şey giymeyince...
HaberlerMagazin Haberleri Chiara Ferragni etkinliğe sadece ceketle katıldı! İçine bir şey giymeyince...
• 27 Şubat 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:

Chiara Ferragni etkinliğe sadece ceketle katıldı! İçine bir şey giymeyince...

Milano Moda Haftası'na katılan Chiara Ferragni yalnızca ceketle katıldığı etkinlikte tüm dikkatleri üzerine çekti. Göğsüne yıldız yapışkanı kapatan ünlü modele bir bakan bir daha baktı.

• 27 Şubat 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:
1Chiara Ferragni etkinliğe sadece ceketle katıldı İçine bir şey giymeyince...
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Moda dünyasına yaptığı giriş ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İtalyan moda tasarımcısı ve model Chiara Ferragni Milano Moda Haftası'nda adeta şov yaptı. 1987 yılında İtalya‘da dünyaya gelen ünlü model Chiara Ferragni etkinliklere iddialı tarzıyla takılıyor.

2Chiara Ferragni etkinliğe sadece ceketle katıldı İçine bir şey giymeyince...

Dünyanın en fazla para kazanan blog yazarı olarak da tanınan Chiara Ferragni oversize ceketinin içine hiçbir şey giymedi. Ünlü isim onun yerine göğüslerine yıldız şeklinde bant taktı.

3Chiara Ferragni etkinliğe sadece ceketle katıldı İçine bir şey giymeyince...

Moda haftasında bir bakanın bir daha baktığı isim sosyal medyada da fotoğraflarını paylaştı.

4Chiara Ferragni etkinliğe sadece ceketle katıldı İçine bir şey giymeyince...

Chiara Ferragni rap dünyasında kısaca Fedez ismi ile tanınan rap sanatçısı Federico Leonardo Lucia ile evli ve çocukları var.

5Chiara Ferragni etkinliğe sadece ceketle katıldı İçine bir şey giymeyince...

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