• 27 Şubat 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:
Chiara Ferragni etkinliğe sadece ceketle katıldı! İçine bir şey giymeyince...
Milano Moda Haftası'na katılan Chiara Ferragni yalnızca ceketle katıldığı etkinlikte tüm dikkatleri üzerine çekti. Göğsüne yıldız yapışkanı kapatan ünlü modele bir bakan bir daha baktı.
• 27 Şubat 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:
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Moda dünyasına yaptığı giriş ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İtalyan moda tasarımcısı ve model Chiara Ferragni Milano Moda Haftası'nda adeta şov yaptı. 1987 yılında İtalya‘da dünyaya gelen ünlü model Chiara Ferragni etkinliklere iddialı tarzıyla takılıyor.
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