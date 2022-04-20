Ceylin cinayet şüphesiyle göz altına alınıyor!

İzleyicilere Pazar akşamlarını iple çektiren Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında seyirciler Ceylin’le Ilgaz’ın çaresizliğine ve birbirlerine duydukları aşkın imkansızlığına şahit oluyor. Zafer’i öldürenin Çınar olduğunu öğrenen Gül, hesap sormak için Metin’in kapısına dayanırken iki ailenin yüzleşmesi merakla bekleniyor.