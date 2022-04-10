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MagazinCeren Moray: "Fransa'daki sinema sektörüyle görüşmelere başladım"
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• 10 Nisan 2022 - 12:55 • Son Güncelleme:

Ceren Moray: "Fransa'daki sinema sektörüyle görüşmelere başladım"

Oyuncu Ceren Moray, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yakın zamanda Fransa'dan dönen Moray, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Moray, "Fransa'da küçük bağlantılara başladım" diyerek, sinema sektörüyle de görüşmeleri olduğunu dile getirdi.

• 10 Nisan 2022 - 12:55 • Son Güncelleme:
1Ceren Moray: Fransadaki sinema sektörüyle görüşmelere başladım
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2007-2011 yılları arasında Kanal D'de ekranlara gelen 'Kavak Yelleri' dizisiyle şöhreti yakalayan 36 yaşındaki Ceren Moray, son olarak 'Yalancılar ve Mumları' adlı diziyle ekranlara gelmiş; ancak dizi sadece beş bölüm sonra final yapmıştı.

2Ceren Moray: Fransadaki sinema sektörüyle görüşmelere başladım

Moray, geçtiğimiz aylarda 2017 yılında hayatını birleştirdiği Fransız eşi Nico Burn ile Bebek'te objekltiflere yansımış, spor tarzlarıyla dikkat çeken ikili muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

3EKİP OLARAK ŞOKE OLDUK

"EKİP OLARAK ŞOKE OLDUK"

Ceren Moray, erken final yapan dizisiyle ilgili, "Bizim için de çok erken bir final oldu, tüm ekip olarak şoke olduk. Seyirci daha farklı bir iş istedi galiba, bu sene böyle olsun" açıklamasını yapmıştı.

4Ceren Moray: Fransadaki sinema sektörüyle görüşmelere başladım

Senaryo seçimlerine çok dikkat ettiğini belirten oyuncu, "Bunu doğum sancısı gibi aylarca okudum ve çalıştım, erken bitmesine çok üzüldüm" şeklinde konuşmuştu.

5FRAGMAN BEĞENİLDİ

"FRAGMAN BEĞENİLDİ"

Başarılı oyuncu, dizi başlamadan önce ise Zorlu AVM'de görüntülenmiş, "Güzel bir ekiple çalışıyoruz. Set ortamı, çalışma arkadaşlarımız, her şey çok güzel. Fragmanımız beğenildi ve aldığımız tepkiler çok güzel. Şimdi de setten çıktım. Birkaç parça ürün almam gerekti, onları alıp çıkacağım" ifadelerini kullanmıştı.

6Ceren Moray: Fransadaki sinema sektörüyle görüşmelere başladım

Tüm bunların ardından Ceren Moray, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda yer alan bir kafede objektiflere takıldı. Kısa bir süre önce Fransa'dan dönen güzel oyuncu, basın mensuplarıyla konuşmayı ihmal etmedi.

7FRANSIZCA ÖĞRENMEDİM

"FRANSIZCA ÖĞRENMEDİM"

Moray, gazetecilerin "Fransızca öğrenebildiniz mi?" sorusuna, "Fransızca öğrenemedim. Fransızcanın özelliği öğrenilememesi" diyerek, esprili bir yanıt verdi.Oyuncu, "Fransa'da küçük bağlantılara başladım" şeklinde konuşarak, oradaki sinema sektörüyle de görüşmeleri olduğunu dile getirdi.

8SIFIR MAKYAJ CEREN

SIFIR MAKYAJ CEREN

Öte yandan koronavirüs pandemisi günlerini evinde dinlenerek geçiren Ceren Moray, geçtiğimiz aylarda 695 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla makyajsız halini gözler önüne sermişti.Sıfır makyaj pozuna "Gerçek yağlı saçımı özledim" notunu düşen ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

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Ceren Moray: "Fransa'daki sinema sektörüyle görüşmelere başladım"

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