Ceren Moray: "Fransa'daki sinema sektörüyle görüşmelere başladım"
Oyuncu Ceren Moray, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yakın zamanda Fransa'dan dönen Moray, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Moray, "Fransa'da küçük bağlantılara başladım" diyerek, sinema sektörüyle de görüşmeleri olduğunu dile getirdi.
2007-2011 yılları arasında Kanal D'de ekranlara gelen 'Kavak Yelleri' dizisiyle şöhreti yakalayan 36 yaşındaki Ceren Moray, son olarak 'Yalancılar ve Mumları' adlı diziyle ekranlara gelmiş; ancak dizi sadece beş bölüm sonra final yapmıştı.
"FRAGMAN BEĞENİLDİ"
Başarılı oyuncu, dizi başlamadan önce ise Zorlu AVM'de görüntülenmiş, "Güzel bir ekiple çalışıyoruz. Set ortamı, çalışma arkadaşlarımız, her şey çok güzel. Fragmanımız beğenildi ve aldığımız tepkiler çok güzel. Şimdi de setten çıktım. Birkaç parça ürün almam gerekti, onları alıp çıkacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bunların ardından Ceren Moray, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda yer alan bir kafede objektiflere takıldı. Kısa bir süre önce Fransa'dan dönen güzel oyuncu, basın mensuplarıyla konuşmayı ihmal etmedi.
"FRANSIZCA ÖĞRENMEDİM"
Moray, gazetecilerin "Fransızca öğrenebildiniz mi?" sorusuna, "Fransızca öğrenemedim. Fransızcanın özelliği öğrenilememesi" diyerek, esprili bir yanıt verdi.Oyuncu, "Fransa'da küçük bağlantılara başladım" şeklinde konuşarak, oradaki sinema sektörüyle de görüşmeleri olduğunu dile getirdi.
SIFIR MAKYAJ CEREN
Öte yandan koronavirüs pandemisi günlerini evinde dinlenerek geçiren Ceren Moray, geçtiğimiz aylarda 695 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla makyajsız halini gözler önüne sermişti.Sıfır makyaj pozuna "Gerçek yağlı saçımı özledim" notunu düşen ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.