Ceren Moray: "Fransa'daki sinema sektörüyle görüşmelere başladım"

"EKİP OLARAK ŞOKE OLDUK"

Ceren Moray, erken final yapan dizisiyle ilgili, "Bizim için de çok erken bir final oldu, tüm ekip olarak şoke olduk. Seyirci daha farklı bir iş istedi galiba, bu sene böyle olsun" açıklamasını yapmıştı.