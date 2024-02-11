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Cep telefonu olanlar dikkat! BTK’dan flaş karar, tek tip olacak

Tüketicilerin her telefon ya da tablet aldıklarında ihtiyaçları olsun ya da olmasın kutu içeriğinde satılan, eski cihazlarına uyum sağlamayan bir girişe sahip şarj cihazları artık tarihe karışıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa Birliği (AB) Ortak Şarj Cihazı Düzenlemesi'ne uyum kapsamında çalışmalarını tamamladı.

• 11 Şubat 2024 - 09:20 • Son Güncelleme:
• 11 Şubat 2024 - 09:20 • Son Güncelleme:
1Cep telefonu olanlar dikkat BTK’dan flaş karar, tek tip olacak

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği (AB) Ortak Şarj Cihazı Düzenlemesi çalışması bu yıl somut olarak devreye girecek.

2Cep telefonu olanlar dikkat BTK’dan flaş karar, tek tip olacak

Sabah'ta yer alan habere göre; bu düzenleme ile cep telefonları, tabletler, giyilebilir cihazlar, taşınabilir oyun konsolları, klavye ve mouse gibi cihazlar için ortak bir teknolojiye sahip şarj cihazlarının geliştirilmesi ve şarj cihazlarının ana üründen bağımsız olarak satılması planlanıyor.

3Cep telefonu olanlar dikkat BTK’dan flaş karar, tek tip olacak

Düzenlemenin hayata geçirilerek AB içinde elektronik atığın yıllık 980 ton, hammadde kullanımının 2600 ton ve sera gazı üretiminin ise çevreye salınan gaz emisyonu olarak 180 karbondioksit eşdeğeri kiloton azalması bekleniyor. Ayrıca tüketici harcamalarında AB içinde yıllık 250 milyon euro tasarruf sağlanacağı öngörülüyor.

428 ARALIK 2024TE DEVREYE GİRİYOR

28 ARALIK 2024'TE DEVREYE GİRİYOR

28 Aralık 2024 tarihinden itibaren uygulanacak olan düzenleme kapsamında üye ve müzakere sürecindeki ülkeler de üretimlerini buna göre şekillendirecek. Diz üstü bilgisayarların ortak şarj cihazına geçişleri 2026 yılında olacak.

5Cep telefonu olanlar dikkat BTK’dan flaş karar, tek tip olacak

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan etki değerlendirmesi araştırması kapsamında tüketicilere yapılan ankete göre tüketicilerin yüzde 46'sının 2 veya daha fazla yalnızca mobil telefon şarj cihazına sahip olduğu, yüzde 52'sinin 2 veya daha fazla yalnızca mobil telefon şarj kablosuna sahip olduğu görüldü.

6Cep telefonu olanlar dikkat BTK’dan flaş karar, tek tip olacak
7Cep telefonu olanlar dikkat BTK’dan flaş karar, tek tip olacak

Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama olarak, bir tüketici, yaklaşık üç cep telefonu şarj cihazına sahip iken, tüketicilerin yüzde 38'i en az bir kez mevcut şarj cihazlarının uyumsuz olması nedeniyle cep telefonlarını şarj edemediklerini bildirdi. Tüketiciler harici şarj aletlerine yılda yaklaşık 2,4 milyar euro harcıyor.

8ORTAK ŞARJ PORTU: USB-C

ORTAK ŞARJ PORTU: USB-C

Ortak şarj portu olarak USB-C seçilirken, böylece tüketici cihazın markasından bağımsız olarak herhangi bir USB-C şarj aleti ile ürününü şarj edebilecek.

9Cep telefonu olanlar dikkat BTK’dan flaş karar, tek tip olacak

Türkiye'de bir yılda satılan cep telefonu sayısının yaklaşık 15 milyon olduğu göz önünde bulundurulduğunda, uygulama ile telefonların yüzde 50'sinin yanında cihaz satılmasının engellenmesi ile birlikte 7.5 milyon adet şarj cihazından tasarruf edilecek.