Cep telefonu olanlar dikkat! BTK’dan flaş karar, tek tip olacak
Tüketicilerin her telefon ya da tablet aldıklarında ihtiyaçları olsun ya da olmasın kutu içeriğinde satılan, eski cihazlarına uyum sağlamayan bir girişe sahip şarj cihazları artık tarihe karışıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa Birliği (AB) Ortak Şarj Cihazı Düzenlemesi'ne uyum kapsamında çalışmalarını tamamladı.
• 11 Şubat 2024 - 09:20 • Son Güncelleme:
• 11 Şubat 2024 - 09:20 • Son Güncelleme: