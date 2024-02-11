Cep telefonu olanlar dikkat! BTK’dan flaş karar, tek tip olacak

Sabah'ta yer alan habere göre; bu düzenleme ile cep telefonları, tabletler, giyilebilir cihazlar, taşınabilir oyun konsolları, klavye ve mouse gibi cihazlar için ortak bir teknolojiye sahip şarj cihazlarının geliştirilmesi ve şarj cihazlarının ana üründen bağımsız olarak satılması planlanıyor.