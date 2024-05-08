Cem Garipoğu olayı ile ilgili son dakika gelişmesi! Parmaklarındaki morlukların sırrı çözüldü
Cem Garipoğlu davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Cem Garipoğlu ile ilgili daha önce bilinmeyen belgeler ortaya çıktı. Öte yandan Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut yeni gelişmeler için görüş bildirdi. Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Garipoğlu'nun otopsisine ait görüntülerin incelenmesi için bilirkişi ataması yapılmıştı. Garipoğlu'nun otopsi incelemesiyle ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı. Bilirkişi, 2014 yılında yapılan otopsi işlemine ait fotoğraf ve videoları izleyerek dökümünü yaptı ve savcılığa sundu. Bunun yanında Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı. Kanal D’de yayınlanan Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programında 15 yıl önce katledilen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, kızının katili Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu. Öte yandan Cem Garipoğlu'nun parmaklarındaki morlukların sırrı çözüldü. İşte Cem Garipoğlu davasıyla ilgili tüm detaylar...
• 08 Mayıs 2024 - 08:24 • Son Güncelleme:
• 08 Mayıs 2024 - 08:24 • Son Güncelleme: