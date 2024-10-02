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Cem Garipoğlu'nun mezarının etrafında polisten bariyerli önlem

Bahçeşehir'de Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'de kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti. Garipoğlu'nun mezarı açılmadan önce polis mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTTANBUL, (DHA)
• 02 Ekim 2024 - 19:30 • Son Güncelleme:
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTTANBUL, (DHA)
• 02 Ekim 2024 - 19:30 • Son Güncelleme:
1Cem Garipoğlunun mezarının etrafında polisten bariyerli önlem

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.

2Cem Garipoğlunun mezarının etrafında polisten bariyerli önlem

Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

3Cem Garipoğlunun mezarının etrafında polisten bariyerli önlem

Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların ardınan Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti.

4Cem Garipoğlunun mezarının etrafında polisten bariyerli önlem

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi. Garipoğlu'nun mezarı yarın saat 11.00'da açılacak.

5Cem Garipoğlunun mezarının etrafında polisten bariyerli önlem

Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.