Cem Garipoğlu'nun mezarının etrafında polisten bariyerli önlem
Bahçeşehir'de Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'de kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti. Garipoğlu'nun mezarı açılmadan önce polis mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı.
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTTANBUL, (DHA)
• 02 Ekim 2024 - 19:30 • Son Güncelleme:
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTTANBUL, (DHA)
• 02 Ekim 2024 - 19:30 • Son Güncelleme: