Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı! Kefen detayı tüm dikkatleri üzerine çekti! "Skandal olur"
Münevver Karabulut’u 15 yıl önce canice öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı. Mezardan çıkarılan cesedin kalıntıları tabuta konularak Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Mezarlıkta açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, “Özellikle dişler, kaldıysa saçlar ve sırt kemiği gibi uzun kemikler üzerinden DNA parçaları alınmak suretiyle biyolojik ve kimyasal inceleme yapılacak. Sonra tekrar buraya getirilip defnedilecek, mezar kapatılacak” diye konuştu. "Mezarda neden kefen yok" sorusuna da yanıt veren Epözdemir, duyduğu şüpheyi paylaştı.
DHA/İHA
• 03 Ekim 2024 - 10:23 • Son Güncelleme:
DHA/İHA
• 03 Ekim 2024 - 10:23 • Son Güncelleme: