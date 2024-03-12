Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede, neden açılmıyor? Savcılık harekete geçti
Silivri Başsavcılığı, 15 yıl önce Münevver Karabulut’u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun ölümüne yönelik Savcılıkça Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan otopsi kayıtlarını istedi. Adli Tıp Kurumu’na yazı yazılarak Cem Garipoğlu’nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere dair fotoğraf ve video kayıtlarının hazırlanmasını ve taraflarına gönderilmesi talep edildi. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede, neden açılmıyor?
• 12 Mart 2024 - 15:17 • Son Güncelleme:
• 12 Mart 2024 - 15:17 • Son Güncelleme: