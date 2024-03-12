Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Başsavcılıktan flaş karar Münevver Karabulut babası da açıklamıştı, görüntüler izlenecek
Türkiye’nin gündemine oturan Münevver Karabulut cinayeti hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Münevver Karabulut’un babası cezaevinde 8 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun, ölmediğini, kaçtı veya kaçırıldığını öne sürmüştü. Bu iddia sonrası Cem Garipoğlu yaşıyor mu? soruları akıllara gelmişti. Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili dava sürerken savcılık da harekete geçti. İşte Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili yeni karar...
DHA
• 12 Mart 2024 - 14:14 • Son Güncelleme:
DHA
• 12 Mart 2024 - 14:14 • Son Güncelleme: