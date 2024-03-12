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Gündem Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Başsavcılıktan flaş karar Münevver Karabulut babası da açıklamıştı, görüntüler izlenecek
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Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Başsavcılıktan flaş karar Münevver Karabulut babası da açıklamıştı, görüntüler izlenecek

Türkiye’nin gündemine oturan Münevver Karabulut cinayeti hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Münevver Karabulut’un babası cezaevinde 8 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun, ölmediğini, kaçtı veya kaçırıldığını öne sürmüştü. Bu iddia sonrası Cem Garipoğlu yaşıyor mu? soruları akıllara gelmişti. Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili dava sürerken savcılık da harekete geçti. İşte Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili yeni karar...

DHA
• 12 Mart 2024 - 14:14 • Son Güncelleme:
DHA
• 12 Mart 2024 - 14:14 • Son Güncelleme:
1 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Başsavcılıktan flaş karar Münevver Karabulut babası da açıklamıştı, görüntüler izlenecek

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayeti toplumda infiale yol açtı. Öldürüldüğünde henüz 18 yaşında olan genç kızın katledilişinin ardından cevapsız kalan sorular halkın kafasında yankılanmaya devam etti.

2 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Başsavcılıktan flaş karar Münevver Karabulut babası da açıklamıştı, görüntüler izlenecek

Bir çöp konteynerindeki gitar kutusunda başı, gövdesinden ayrılmış halde ceset bulunması üzerine polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ölümünün ardından üzerindeki kıyafetlerle çöpe atılan genç kadının üzerinde, kimlik bilgilerini taşıyan bir belgenin bulunmadığı öğrenildi.

3 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Başsavcılıktan flaş karar Münevver Karabulut babası da açıklamıştı, görüntüler izlenecek

Otopsinin ardından kimliği belirlenen cesedin, 18 yaşındaki Münevver Karabulut'a ait olduğu belirlenince soruşturmanın kapsamı genişletildi. Bu kapsamda Karabulut cinayetinde baş şüpheli olarak belirlenen ve ünlü iş insanı Hayyam Garipoğlu'nun yeğeni olan Cem Garipoğlu'nun cinayeti işlediği belirlendi.

4 CEM GARİPOĞLU OLAY GÜNÜNÜ BÖYLE ANLATMIŞTI

CEM GARİPOĞLU OLAY GÜNÜNÜ BÖYLE ANLATMIŞTI

Çöp konteynerinde başı gövdesinden ayrılmış halde, bir temizlik işçisi tarafından bulunan Karabulut cinayeti için baş şüpheli Cem Garipoğlu, mahkeme heyetine verdiği ifadede pişman olduğunu ve Münevver'i ölü gördükten sonra kendisini de öldürmek istediğini, ancak yapamadığını belirterek, "Olay tarihinde Münevver'in okuluna gittim.

5 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Başsavcılıktan flaş karar Münevver Karabulut babası da açıklamıştı, görüntüler izlenecek

Birlikte karar alıp bize geldik. Bizde kimse yoktu. Arka bahçeden içeriye girdik. İki sevgili gibi öpüştük sarıldık. O sırada Münevver lavaboya gitti. Masanın üzerinde bulunan telefonunu karıştırdım, mesajlara baktım. Sevgilim, canım yazılı mesajları gördüm. Mesajların ne olduğunu sordum.

6 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Başsavcılıktan flaş karar Münevver Karabulut babası da açıklamıştı, görüntüler izlenecek

Münevver de "Ben seni seviyorum. Bu mesajın önemi yok" dedi. Münevver'in bu umursamaz tavrı beni çok kızdırdı. Israrlarla mesajların kimden geldiğini sordum. 'Sen benim babam mısın soruyor sun' dedi.

7 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Başsavcılıktan flaş karar Münevver Karabulut babası da açıklamıştı, görüntüler izlenecek

Tartışma çıktı. Münevver'i çok sevdiğim için deliye döndüm. Cinnet mi geçirdim hatırlamıyorum, kendime geldiğimde Münevver'i ölü buldum. Masanın üzerindeki bıçakla vücuduna vurduğumu tahmin ediyorum. Münevver'i cansız görünce kendimi de öldürmek istedim. Ancak yapamadım..

8 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Başsavcılıktan flaş karar Münevver Karabulut babası da açıklamıştı, görüntüler izlenecek

Yanımızda kimse yoktu. Babam bana ne olduğunu sordu, beni sıkıştırdı. Ben de , kız arkadaşım Münevver'in eve geldiği, içtiğimizi ve onu kazayla ittiğim sırada kafasının masaya çaptığını söyledim. Evdeki kanın bu şekilde oluştuğunu söyledim. Babam da bana 'Münevver'i ara durumunu sor' dedi.

9 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Başsavcılıktan flaş karar Münevver Karabulut babası da açıklamıştı, görüntüler izlenecek

Babamdan gerçeği gizledim. Şirket çalışanları Mehmet Karakayalı ve Habip Kurt'un bulunduğu lojmana geldik. Babam beni burada bıraktı ve gitti. Mehmet Karakayalı, bana soru sormaya başladı. Ben de babamla tartıştığımı söyledim. Bir süre sonra lojmana çıktım. Babam sonra geri geldi. Bahçeşehir'de bulunan bir kafeye gitmek istediğimi söyledim. Babam beni kafede bıraktı. Bir süre kafede tek başıma oturdum.

10 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Başsavcılıktan flaş karar Münevver Karabulut babası da açıklamıştı, görüntüler izlenecek

Sonra hatırlamadığım bir şahıs geldi yanıma, uzun boyluydu. Beni tanıdığını düşündüm ve arabaya bindim. Bu kişi İle birlikte bilmediğim bir yere gittik. 6 saat yolculuk yaptık. 7 ay boyunca tek başıma bir evde kaldım, tanımadığım bir kişi 10 günde bir gelip yiyecek bırakıyordu. Saklandığım sırada ailemden kimseyle görüşmedim. 7 ay sonunda bir kişi eve geldi ve beni teslim edeceğini söyledi. Olup bitenleri televizyondan izliyordum. Ben bu kişiye, teslim olacağımı söyledim. Bu kişiyle birlikte yolculuk yaptık. Daha sonra yol kenarında beni bıraktı ve birazdan gelecek araca bin dedi.

11 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Başsavcılıktan flaş karar Münevver Karabulut babası da açıklamıştı, görüntüler izlenecek

O araca bindim. Araçta avukat Aytekin Kaya vardı. Avukat bana büfeden yiyecek aldı. Daha sonra gelip polisler beni aldı. Pişmanım, böyle bir suç işlemek istemezdim. Keşke onun yerine ben ölseydim. Keşke onu geri getirmek mümkün olsaydı. Ailesi için zor bir durum. Benim yüzünden kızları öldü. Kendi ailem için de üzgünüm. Oğulları katil oldu. Suçu tek başıma işledim. Pişmanım." ifadelerini kullandı

12 KARABULUT, GARİPOĞLUNUN MEZARININ AÇILMASINI İSTİYOR

KARABULUT, GARİPOĞLU'NUN MEZARININ AÇILMASINI İSTİYOR

Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili en derin şüphesini dile getirerek, cezaevinde 8 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun, ölmediğini, kaçtı veya kaçırıldığını öne süren acılı baba Süreyya Karabulut Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

13 YOKSA BU KABUS BİTMEYECEK

YOKSA BU KABUS BİTMEYECEK

Baba Süreyya Karabulut kadar kamuoyunda da dinmeyen bir şüpheye dönüşen Cem Garipoğlu'nun ölmediği hatta başka bir ülkede yaşamını sürdürdüğü şeklindeki komplo teorileri, cinayetin ardından 13 yıl, Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intiharın ardından 8 yıl geçmesine rağmen hiç dinmedi.Acılı baba Süreyya Karabulut'un (56) "8 yıldır kâbusun içindeyim. O celladın cesedini görseydim belki ikna olurdum. Ama cesedini göstermediler. İntihar ettiğine inanmıyorum. Çünkü böyle bir celladın kendi canına kıyabileceğine inanmıyorum. Ya öldürüldü ya kaçırıldı. Mezarının açılmasını talep edeceğim. Yoksa bu kabus bitmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

14 YENİ KARAR VERİLDİ

YENİ KARAR VERİLDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 yıl önce 17 yaşındaki lise öğrencisi sevgilisi Münevver Karabulut'u katleden ve 197 gün sonra polise teslim olan Cem Garipoğlu, cezaevinde intihar etmişti. Dosyaya bilirkişi atayan savcılık, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istedi.

15 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Başsavcılıktan flaş karar Münevver Karabulut babası da açıklamıştı, görüntüler izlenecek

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili dava sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi.

16 Cem Garipoğlu yaşıyor mu Başsavcılıktan flaş karar Münevver Karabulut babası da açıklamıştı, görüntüler izlenecek

Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak. Rapora göre de Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.