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Cem Garipoğlu yaşıyor mı? Münevver Karabulut’un aile talep etti, flaş mezarlık kararı

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Türkiye’nin gündemine oturan Münevver Karabulut cinayeti hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Münevver Karabulut’u 2009 yılında canice öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında cezaevinde intihar etmişti. Münevver Karabulut’un ailesi Cem Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili başsavcılıktan yeni bir talep istedi. İşte son dakika haberin detayları...

• 26 Eylül 2024 - 13:12 • Son Güncelleme:
• 26 Eylül 2024 - 13:12 • Son Güncelleme:
1Cem Garipoğlu yaşıyor mı Münevver Karabulut’un aile talep etti, flaş mezarlık kararı

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayeti toplumda infiale yol açtı. Öldürüldüğünde henüz 18 yaşında olan genç kızın katledilişinin ardından cevapsız kalan sorular Karabulut ailesinin kafasında yankılanmaya devam etti.

2Cem Garipoğlu yaşıyor mı Münevver Karabulut’un aile talep etti, flaş mezarlık kararı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu’ndan Garipoğlu’nun otopsisi sırasında yapılan işlemlere ait görüntü kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesini istemiş, dosyaya bilirkişi atanmıştı.

3Cem Garipoğlu yaşıyor mı Münevver Karabulut’un aile talep etti, flaş mezarlık kararı

İstanbul Bahçeşehir'de, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut (17) cinayeti Türkiye gündemini sarsmıştı. Cinayetten 5 yıl sonra 2014 yılında katil zanlısı Cem Garipoğlu, yattığı Silivri Cezaevi'nde intihar etti.

4Cem Garipoğlu yaşıyor mı Münevver Karabulut’un aile talep etti, flaş mezarlık kararı

Ancak intihar eden kişinin Cem Garipoğlu olmadığına dair iddialar, kamuoyunda yıllardır bitmedi. Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak (fethi kabir) tartışmaların son bulmasını istedi. Ancak talep hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı tarafından reddedilmişti.

5Cem Garipoğlu yaşıyor mı Münevver Karabulut’un aile talep etti, flaş mezarlık kararı

Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da geçtiğimiz aylarda mezarın açılmasını ve tartışmaların son bulması yönünde savcılıktan talepte bulundu.

6Cem Garipoğlu yaşıyor mı Münevver Karabulut’un aile talep etti, flaş mezarlık kararı

Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi ve dosyaya bilirkişi atamıştı.

7Cem Garipoğlu yaşıyor mı Münevver Karabulut’un aile talep etti, flaş mezarlık kararı

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut ise Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini, kaçtığını veya kaçırıldığını iddia ederek avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

8Cem Garipoğlu yaşıyor mı Münevver Karabulut’un aile talep etti, flaş mezarlık kararı

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in açıklaması şöyle:Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir.

9Cem Garipoğlu yaşıyor mı Münevver Karabulut’un aile talep etti, flaş mezarlık kararı

Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik.

10Cem Garipoğlu yaşıyor mı Münevver Karabulut’un aile talep etti, flaş mezarlık kararı

Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

11Cem Garipoğlu yaşıyor mı Münevver Karabulut’un aile talep etti, flaş mezarlık kararı

Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak.

12Cem Garipoğlu yaşıyor mı Münevver Karabulut’un aile talep etti, flaş mezarlık kararı

Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir.

13Cem Garipoğlu yaşıyor mı Münevver Karabulut’un aile talep etti, flaş mezarlık kararı

Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunulur.