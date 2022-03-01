• 01 Mart 2022 - 14:53 • Son Güncelleme:
Cate Blanchett'in belinin inceliği olay oldu!
Oscar ödüllerinin habercisi olan 'Screen Actors Guild Awards'de siyah bir elbise giymeyi tercih eden üç çocuk annesi Cate Blanchett'in belinin inceliği çok konuşuldu.
• 01 Mart 2022 - 14:53 • Son Güncelleme:
1
"Screen Actors Guild Awards" (SAG- Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri), önceki akşam gerçekleşti. Ünlü isimler, Los Angeles'ta düzenlenen törende kırmızı halıda şıklıklarını sergiledi.
3
BELİNİN İNCELİĞİ OLAY OLDU
Siyah derin göğüs dekolteli bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen Blanchett'in belinin inceliği dikkat çekti. Üç çocuk annesi olan ünlü oyuncu, tören öncesi objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.
4
O anları Instagram hesabından yayınlayan Cate Blanchett'in gönderisi takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.