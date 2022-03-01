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MagazinCate Blanchett'in belinin inceliği olay oldu!
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• 01 Mart 2022 - 14:53 • Son Güncelleme:

Cate Blanchett'in belinin inceliği olay oldu!

Oscar ödüllerinin habercisi olan 'Screen Actors Guild Awards'de siyah bir elbise giymeyi tercih eden üç çocuk annesi Cate Blanchett'in belinin inceliği çok konuşuldu.

• 01 Mart 2022 - 14:53 • Son Güncelleme:
1Cate Blanchettin belinin inceliği olay oldu
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"Screen Actors Guild Awards" (SAG- Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri), önceki akşam gerçekleşti. Ünlü isimler, Los Angeles'ta düzenlenen törende kırmızı halıda şıklıklarını sergiledi.

2Cate Blanchettin belinin inceliği olay oldu

Geceye damga vuran kişi ise 52 yaşındaki oyuncu Cate Blanchett oldu.

3BELİNİN İNCELİĞİ OLAY OLDU

BELİNİN İNCELİĞİ OLAY OLDU

Siyah derin göğüs dekolteli bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen Blanchett'in belinin inceliği dikkat çekti. Üç çocuk annesi olan ünlü oyuncu, tören öncesi objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.

4Cate Blanchettin belinin inceliği olay oldu

O anları Instagram hesabından yayınlayan Cate Blanchett'in gönderisi takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

5ANSİKLOPEDİLERE GİRMELİ

"ANSİKLOPEDİLERE GİRMELİ!"

Sosyal medya kullanıcıları ünlü isme, "Bu harika bir elbise, sen de çok güzel taşıyorsun." ve "Bu elbise ile Cate, ansiklopedilere girmeli." şeklinde yorumlarda bulundu.

6HANGİ ÇAĞDA YAŞIYORUZ

"HANGİ ÇAĞDA YAŞIYORUZ?"

Öte yandan daha önce kadın-erkek eşitliğine de değinen Oscarlı yıldız, "Hala ortak kullanılmayan tuvaletleri veya kadınların askerlik yapmamasını tartışıyoruz. Hangi çağda yaşıyoruz?" çıkışıyla dikkat çekmişti.

7Cate Blanchettin belinin inceliği olay oldu
8Cate Blanchettin belinin inceliği olay oldu

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Cate Blanchett'in belinin inceliği olay oldu!

Cate Blanchett'in belinin inceliği olay oldu!

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