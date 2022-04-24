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MagazinCara Delevingne'den olay yaratan itiraf!
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• 24 Nisan 2022 - 17:17 • Son Güncelleme:

Cara Delevingne'den olay yaratan itiraf!

Model ve oyuncu olan Cara Delevingne katıldığı bir canlı yayında cinsel ilişki sırasında yaptığı ve zevk aldığı bir detayı açıklayınca gündem oldu. Cara Delevingne itirafı sonrası "Bu bilgiye gerek var mıydı?" yorumlarına da maruz kaldı.

• 24 Nisan 2022 - 17:17 • Son Güncelleme:
1Cara Delevingneden olay yaratan itiraf
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Kendisini panseksüel olarak tanımlayan manken Cara Delevingne cinsel ilişki itirafıyla gündeme geldi. Seks oyuncağı markası olan ve bu konularda konuşmaktan çekinmeyen ünlü model canlı yayında açık konuştu.

Cara Delevingne katıldığı bir canlı yayında cinsel ilişki sırasında orgazma ulaştığında sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi.

2BEKARET İTİRAFI

BEKARET İTİRAFI

Cara Delevingne, orgazm olurken yüksek sesler çıkarmaya "şartlandırıldığını" ancak sessiz kalmaktan daha da fazla zevk aldığını dile getirdi.

3Cara Delevingneden olay yaratan itiraf

Delevingne ayrıca 18 yaşına kadar bekaretini kaybetmediğini, ancak uzun yıllar sonra cinsel ilişki konusunda "kendine güvendiğini" paylaştı. Cara Delevingne itirafı sonrası Bu bilgiye gerek var mıydı?" yorumlarına maruz kaldı.

4DEPRESYON AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

DEPRESYON AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

Cara Delevingne, panseksüelliği sebebiyle yaşadığı depresyondan ve kendisinin bu parçasını sevmeyi nasıl başardığından bahsetmişti. Delevingne, cinselliğini kabullenmekle yüzleştiğinde büyük bir depresyon yaşadığını ve halen ara sıra sadece heteroseksüel olmayı dilediğini söylemişti.

5Cara Delevingneden olay yaratan itiraf

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Cara Delevingne'den olay yaratan itiraf!

Cara Delevingne'den olay yaratan itiraf!

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