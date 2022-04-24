Cara Delevingne'den olay yaratan itiraf!

Kendisini panseksüel olarak tanımlayan manken Cara Delevingne cinsel ilişki itirafıyla gündeme geldi. Seks oyuncağı markası olan ve bu konularda konuşmaktan çekinmeyen ünlü model canlı yayında açık konuştu.



Cara Delevingne katıldığı bir canlı yayında cinsel ilişki sırasında orgazma ulaştığında sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi.