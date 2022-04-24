• 24 Nisan 2022 - 17:17 • Son Güncelleme:
Cara Delevingne'den olay yaratan itiraf!
Model ve oyuncu olan Cara Delevingne katıldığı bir canlı yayında cinsel ilişki sırasında yaptığı ve zevk aldığı bir detayı açıklayınca gündem oldu. Cara Delevingne itirafı sonrası "Bu bilgiye gerek var mıydı?" yorumlarına da maruz kaldı.
• 24 Nisan 2022 - 17:17 • Son Güncelleme:
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Kendisini panseksüel olarak tanımlayan manken Cara Delevingne cinsel ilişki itirafıyla gündeme geldi. Seks oyuncağı markası olan ve bu konularda konuşmaktan çekinmeyen ünlü model canlı yayında açık konuştu.
Cara Delevingne katıldığı bir canlı yayında cinsel ilişki sırasında orgazma ulaştığında sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi.
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DEPRESYON AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU
Cara Delevingne, panseksüelliği sebebiyle yaşadığı depresyondan ve kendisinin bu parçasını sevmeyi nasıl başardığından bahsetmişti. Delevingne, cinselliğini kabullenmekle yüzleştiğinde büyük bir depresyon yaşadığını ve halen ara sıra sadece heteroseksüel olmayı dilediğini söylemişti.