Cansu Dere'den dikkat çeken açıklamalar! 'Aşkın sonsuza dek süreceğini sanmak...'
Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”in Asya’sı Cansu Dere, Elle dergisine konuştu. Ünlü oyuncu, “Aşkta yapılan en büyük hata ne sizce?” sorusuna “Herhalde sonsuza dek süreceğini sanmak” yanıtını verdi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Cansu Dere, Elle dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Hakkında merak edilenleri anlatan oyuncu, “Bugünkü Cansu’nun kalbini fethedecek erkeğin en önemli 3 özelliği ne olurdu” sorusunu “Benim öyle aradığım üç özellik, en önemli beş kural gibi listelerim pek olmaz. Kişiye bağlı. Hissettirdiklerine, birlikte geçirdiğim zamana. Hoşlanmadığım şeyleri net bilirim ama” diye yanıtladı.
Ünlü oyuncu “Bu kadar tanınıyor olmak sizin gibi şöhretin popülerlik yönüyle de pek ilgilenmeyen biri için özgürlük açısından rahatsızlık verici mi” sorusunu da yanıtladı: “Zorlandığım zamanlar oluyor, doğru. Ama genellikle tanınmaktan ya da popülerlikten ötürü değil. Aslında her şey karşılaştığım tavırla alakalı. Beni asıl rahatsız eden kabalık, hadsizlik ve talepkârlık oluyor. Saygısızlık beni sinirlendirir.”
Dere, “Dizide toksik ilişkiler ve bu ilişkilerden bir türlü kurtulamayan karakterler var. Ve buna aşk diyorlar. Sizce de aşkın içinde hastalıklı ve takıntılı bir ruh hali var mı” sorusunu ise “Aşkın içinde olduğunu düşünmüyorum ama maalesef dönüşebileceği ürkütücü hallerden biri olduğunu düşünüyorum. Saplantılı hisler ve davranışlar aşkın içinde mevcut değil. Aşk güzel bir şey” diye yanıtladı.