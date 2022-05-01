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MagazinCansu Dere'den dikkat çeken açıklamalar! 'Aşkın sonsuza dek süreceğini sanmak...'
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• 01 Mayıs 2022 - 12:00 • Son Güncelleme:

Cansu Dere'den dikkat çeken açıklamalar! 'Aşkın sonsuza dek süreceğini sanmak...'

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”in Asya’sı Cansu Dere, Elle dergisine konuştu. Ünlü oyuncu, “Aşkta yapılan en büyük hata ne sizce?” sorusuna “Herhalde sonsuza dek süreceğini sanmak” yanıtını verdi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

• 01 Mayıs 2022 - 12:00 • Son Güncelleme:
1Cansu Dereden dikkat çeken açıklamalar Aşkın sonsuza dek süreceğini sanmak...
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Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Cansu Dere, Elle dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Hakkında merak edilenleri anlatan oyuncu, “Bugünkü Cansu’nun kalbini fethedecek erkeğin en önemli 3 özelliği ne olurdu” sorusunu “Benim öyle aradığım üç özellik, en önemli beş kural gibi listelerim pek olmaz. Kişiye bağlı. Hissettirdiklerine, birlikte geçirdiğim zamana. Hoşlanmadığım şeyleri net bilirim ama” diye yanıtladı.

2Cansu Dereden dikkat çeken açıklamalar Aşkın sonsuza dek süreceğini sanmak...

“Aşkta yapılan en büyük hata ne sizce?” sorusuna ise Dere, “Herhalde sonsuza dek süreceğini sanmak” yanıtını verdi.

3ŞÖHRET BENİ DEĞİŞTİRMEDİ

ŞÖHRET BENİ DEĞİŞTİRMEDİ

Rol aldığı dizilerle ünü Türkiye sınırlarını aşıp İspanya, Balkan ülkeleri ve İtalya’ya ulaşan Cansu Dere, şöhretin kendisini değiştirmediğini belirtti:

4Cansu Dereden dikkat çeken açıklamalar Aşkın sonsuza dek süreceğini sanmak...

“Tanınmışlık bende farklı kimlikler yaratmadı. Kameralar önünde bir ben, evde arkadaşlarla ayrı bir ben yok yani.”

5Cansu Dereden dikkat çeken açıklamalar Aşkın sonsuza dek süreceğini sanmak...

Ünlü oyuncu “Bu kadar tanınıyor olmak sizin gibi şöhretin popülerlik yönüyle de pek ilgilenmeyen biri için özgürlük açısından rahatsızlık verici mi” sorusunu da yanıtladı: “Zorlandığım zamanlar oluyor, doğru. Ama genellikle tanınmaktan ya da popülerlikten ötürü değil. Aslında her şey karşılaştığım tavırla alakalı. Beni asıl rahatsız eden kabalık, hadsizlik ve talepkârlık oluyor. Saygısızlık beni sinirlendirir.”

6ASYA’NIN YERİNDE OLMAZDIM

ASYA’NIN YERİNDE OLMAZDIM

Cansu Dere, “Sadakatsiz” dizisinde hayat verdiği Asya karakteri hakkında da konuştu. Ünlü oyuncu, “Siz Asya’nın yerinde olsaydınız ne yaparsınız” sorusuna şu yanıtı verdi:

7Cansu Dereden dikkat çeken açıklamalar Aşkın sonsuza dek süreceğini sanmak...

“Asya yerinde olmazdım, olamazdım. Çünkü insanın çocuğunun olup olmaması verdiği kararları çok etkiliyor. Davranışlarını belirliyor. O yüzden olaylara verdiğimiz tepkiler aldığımız aksiyonlar tamamen farklı olurdu.”

8Cansu Dereden dikkat çeken açıklamalar Aşkın sonsuza dek süreceğini sanmak...

Dere, “Dizide toksik ilişkiler ve bu ilişkilerden bir türlü kurtulamayan karakterler var. Ve buna aşk diyorlar. Sizce de aşkın içinde hastalıklı ve takıntılı bir ruh hali var mı” sorusunu ise “Aşkın içinde olduğunu düşünmüyorum ama maalesef dönüşebileceği ürkütücü hallerden biri olduğunu düşünüyorum. Saplantılı hisler ve davranışlar aşkın içinde mevcut değil. Aşk güzel bir şey” diye yanıtladı.

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Cansu Dere'den dikkat çeken açıklamalar! 'Aşkın sonsuza dek süreceğini sanmak...'

Cansu Dere'den dikkat çeken açıklamalar! 'Aşkın sonsuza dek süreceğini sanmak...'