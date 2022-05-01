Cansu Dere'den dikkat çeken açıklamalar! 'Aşkın sonsuza dek süreceğini sanmak...'

Ünlü oyuncu “Bu kadar tanınıyor olmak sizin gibi şöhretin popülerlik yönüyle de pek ilgilenmeyen biri için özgürlük açısından rahatsızlık verici mi” sorusunu da yanıtladı: “Zorlandığım zamanlar oluyor, doğru. Ama genellikle tanınmaktan ya da popülerlikten ötürü değil. Aslında her şey karşılaştığım tavırla alakalı. Beni asıl rahatsız eden kabalık, hadsizlik ve talepkârlık oluyor. Saygısızlık beni sinirlendirir.”