Canlı yayında Torrent'in derbi planını açıkladı! 'Ben seni oynatmam arkadaş'
Galatasaray - Beşiktaş derbisinden önce iki takımın son durumunu ve sahaya çıkabilecek muhtemel 11'leri karşılaştıran Önder Özen ile Metin Tekin özellikle Domenec Torrent'e ve oynatacağı sisteme ayrı bir parantez açtı.
Önder Özen ve Metin Tekin, Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi NTV'de dikkat çeken yorumlarda bulundu.
METİN TEKİN: "Demeçlerle derbi öncesi biraz gerildi iş. Gereksiz oldu biraz. Umuyorum bu gerginlik sahaya yansımayacaktır. Beşiktaş'ın plandan çok bildiğini oynayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın bir plan yapacağını düşünüyorum. Ben oynayacağım fikriyle Galatasaray bugüne kadar başaramadı. Beşiktaş olarak böyle bir takıma yine aynı ortamı mı sağlarsınız yoksa kendi oyununuzu dikte mi edersiniz?"
Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Kulüpler arasında yaşanan erteleme krizinin ardından çıkılacak Beşiktaş maçına büyük önem veren sarı-kırmızılılar, futbolculardan Barcelona ile perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş müsabakasını unutmalarını isteyip, sadece Beşiktaş'a motive olmaları talimatını verdi.
Galatasaray maçı, teknik direktör Önder Karaveli açısından da ayrı bir önem taşıyor. Fenerbahçe ile oynadığı ilk derbisinden beraberlik çıkartan Karaveli, bu kez kazanarak kariyerindeki ilk derbi galibiyetini Galatasaray'a karşı almak istiyor. Futbolcuları gibi kendini de özel olarak derbiye motive eden Karaveli, oyuncuların hepsiyle tek tek yakından ilgileniyor ve özel konuşmalar yaparak motivasyon sağlıyor.
Öğrencilerini dikkatli olmaları konusunda uyaran Karaveli, "Rakibimizin ligde bulunduğu durum kimseyi yanıltmasın. Daha önce ligde oynadıkları Trabzonspor ve Avrupa'da çıktıkları Barcelona karşılaşmalarında gördük ki büyük maçlara farklı konsantre olup çıkıyorlar. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız" dedi.
Beşiktaş'ta Başkan Çebi ve ekibi de, derbide haksızlığa boyun eğmeyen bir takım görmek istediklerini futbolculara sık sık vurguladı. Bundan önceki derbilerde bu konudaki eksiklik yaşandığına dikkat çekilerek, çalınan haksız düdükler karşısında sessiz kalınmaması ve takım olarak tepki verilmesi istendi.