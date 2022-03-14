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GalatasarayCanlı yayında Torrent'in derbi planını açıkladı! 'Ben seni oynatmam arkadaş'
HaberlerGalatasaray Haberleri Canlı yayında Torrent'in derbi planını açıkladı! 'Ben seni oynatmam arkadaş'
• 14 Mart 2022 - 14:47 • Son Güncelleme:

Canlı yayında Torrent'in derbi planını açıkladı! 'Ben seni oynatmam arkadaş'

Galatasaray - Beşiktaş derbisinden önce iki takımın son durumunu ve sahaya çıkabilecek muhtemel 11'leri karşılaştıran Önder Özen ile Metin Tekin özellikle Domenec Torrent'e ve oynatacağı sisteme ayrı bir parantez açtı.

• 14 Mart 2022 - 14:47 • Son Güncelleme:
1Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş
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Önder Özen ve Metin Tekin, Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi NTV'de dikkat çeken yorumlarda bulundu.

2Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

ÖNDER ÖZEN: "Galatasaray, perşembe günü son yıllardaki en önemli maçını oynayacak. O maç, yarınki maçtan çok daha önemli. Galatasaray, Beşiktaş'la her yıl oynuyor en az 2 kez."

3Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

"Messi'yi Barcelona formasıyla Türkiye topraklarında görmedik. Galatasaray taraftarları Iniesta'yı falan gördü, o oynadı. Türk futbolseverleri yıllardır Barcelona'yı görmedi."

4Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

"Galatasaray, derbide asıl odağı olan Barcelona maçının denemesini yapabilir. Çünkü bazı benzerlikler var. Barcelona da Beşiktaş da galibiyet için gelecek. Barcelona da Beşiktaş da oyuna geriden başlıyor. Pat yüksek attın, baskıya gittin yapmıyor Beşiktaş."

5Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

"Savunmanın solunu bire bir savunmak zorunda Galatasaray bu iki maçta da. Barcelona maçına odaklanarak bir plan yapmak çok daha doğru olacaktır. Planları gözden geçirme şansınız olacak. Oynayanı, "Ben seni oynatmam arkadaş" diyen bir oyunu oldu Galatasaray'ın."

6Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

"Derbi öncesi gerilim bence Beşiktaş'a yaramaz, Galatasaray'a yarar. Tabii ki futbolculara doğru anlatılırsa... Galatasaray bundan daha doğru bir motivasyon çıkarma şansına sahip gibi geldi bana."

7Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

METİN TEKİN: "Demeçlerle derbi öncesi biraz gerildi iş. Gereksiz oldu biraz. Umuyorum bu gerginlik sahaya yansımayacaktır. Beşiktaş'ın plandan çok bildiğini oynayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın bir plan yapacağını düşünüyorum. Ben oynayacağım fikriyle Galatasaray bugüne kadar başaramadı. Beşiktaş olarak böyle bir takıma yine aynı ortamı mı sağlarsınız yoksa kendi oyununuzu dikte mi edersiniz?"

8Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

"Galatasaray, bir tek Beşiktaş derbim var diye bakamayacak bu maça. Barcelona'yı düşünmemesi mümkün değil. 3 gün sonra çok önemli bir hikayesi var. Hatta Barcelona'yı daha çok düşünecek."

9Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

Galatasaray'da yönetim kurulu ve Teknik Direktör Domenec Torrent'ten futbolculara derbi uyarısı geldi.

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Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Kulüpler arasında yaşanan erteleme krizinin ardından çıkılacak Beşiktaş maçına büyük önem veren sarı-kırmızılılar, futbolculardan Barcelona ile perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş müsabakasını unutmalarını isteyip, sadece Beşiktaş'a motive olmaları talimatını verdi.

11Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

Barcelona maçının ardından oyuncularla sürekli olarak yapılan toplantılarda, "Hepimiz için Avrupa Ligi öncelik ama daha öncesinde de Beşiktaş ile oynayacağız. Ligde herhangi bir hedefimiz kalmayabilir. Ancak bu tablo Beşiktaş maçını önemsemeyeceğimiz anlamına gelmez.

12Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

Bu yüzden Barcelona rövanşını unutup, tamamen derbiye odaklanmalıyız. Taraftarımız bu galibiyete çok önem veriyor. Büyük bir taraftar desteği altında coşku ile oynamalıyız. Derbide alınacak güzel bir sonuç Barcelona maçı öncesi de bizi daha da havaya sokar" ifadelerinin kullanıldığı belirlendi.

13Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

Galatasaray maçı, teknik direktör Önder Karaveli açısından da ayrı bir önem taşıyor. Fenerbahçe ile oynadığı ilk derbisinden beraberlik çıkartan Karaveli, bu kez kazanarak kariyerindeki ilk derbi galibiyetini Galatasaray'a karşı almak istiyor. Futbolcuları gibi kendini de özel olarak derbiye motive eden Karaveli, oyuncuların hepsiyle tek tek yakından ilgileniyor ve özel konuşmalar yaparak motivasyon sağlıyor.

14Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli, Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları derbi öncesinde öğrencilerine uyarılarda bulundu.

15Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

Öğrencilerini dikkatli olmaları konusunda uyaran Karaveli, "Rakibimizin ligde bulunduğu durum kimseyi yanıltmasın. Daha önce ligde oynadıkları Trabzonspor ve Avrupa'da çıktıkları Barcelona karşılaşmalarında gördük ki büyük maçlara farklı konsantre olup çıkıyorlar. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız" dedi.

16Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

Galatasaray'ın her zaman çok güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Evet işimiz hiç kolay değil ama biz Beşiktaş'ız. Rakibimiz nasıl büyük maçlara farklı bir anlayışla çıkıyor, biz de aynısını yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

17Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

47 yaşındaki çalıştırıcı futbolcularına yağtığı konuşmada, "Derbilerin atmosferi her zaman farklı olmuştur. Bu yüzden dikkatli olup, hatasız oynarsak istediğimiz sonuçla sahadan ayrılabiliriz" dedi.

18Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

Beşiktaş'ta Başkan Çebi ve ekibi de, derbide haksızlığa boyun eğmeyen bir takım görmek istediklerini futbolculara sık sık vurguladı. Bundan önceki derbilerde bu konudaki eksiklik yaşandığına dikkat çekilerek, çalınan haksız düdükler karşısında sessiz kalınmaması ve takım olarak tepki verilmesi istendi.

19Canlı yayında Torrentin derbi planını açıkladı Ben seni oynatmam arkadaş

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