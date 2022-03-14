Canlı yayında Torrent'in derbi planını açıkladı! 'Ben seni oynatmam arkadaş'

METİN TEKİN: "Demeçlerle derbi öncesi biraz gerildi iş. Gereksiz oldu biraz. Umuyorum bu gerginlik sahaya yansımayacaktır. Beşiktaş'ın plandan çok bildiğini oynayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın bir plan yapacağını düşünüyorum. Ben oynayacağım fikriyle Galatasaray bugüne kadar başaramadı. Beşiktaş olarak böyle bir takıma yine aynı ortamı mı sağlarsınız yoksa kendi oyununuzu dikte mi edersiniz?"