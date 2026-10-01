Canice katledilmişti! Aysel Karakoç cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme salonu karıştı

1

İstanbul Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde 15 Ekim 2025'te meydana gelen olayda Fethi Şancı, barışma bahanesiyle bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç'un evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Şancı, Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambuansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırılan Aysel Karakoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Şancı, çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.