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Canice katledilmişti! Aysel Karakoç cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme salonu karıştı

01.10.2026 - 17:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ceren KÜP / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Beykoz'da eski nişanlısı Aysel Karakoç'u bıçaklayarak katleden ve yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Fethi Şancı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme salonunda gergin anların yaşandığı duruşmada sanığa müebbet hapis cezası verildi. İşte detaylar...

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1Canice katledilmişti! Aysel Karakoç cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme salonu karıştı

İstanbul Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde 15 Ekim 2025'te meydana gelen olayda Fethi Şancı, barışma bahanesiyle bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç'un evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Şancı, Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambuansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırılan Aysel Karakoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Şancı, çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

2Canice katledilmişti! Aysel Karakoç cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme salonu karıştı

Fethi Şancı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı dava bugün Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Fethi Şancı'nın hazır bulundurulduğu duruşmaya Aysel Karakoç’un ailesi ve taraf avukatları katıldı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

3Canice katledilmişti! Aysel Karakoç cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme salonu karıştı

Son sözü sorulan tutuklu sanık Şancı, çok pişman olduğunu söyledi. Kararın yazılması için duruşmaya ara verildiği sırada Aysel Karakoç’un kardeşleri ve annesi sanığa saldırdı. Jandarma ve güvenlik personelinin araya girmesiyle dışarı çıkarılan Karakoç'un 2 kardeşi hakkında 4 gün disiplin hapsi kararı verilirken, annesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

4Canice katledilmişti! Aysel Karakoç cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme salonu karıştı

‘İYİ HAL İNDİRİMİ’ İLE MÜEBBET HAPİS
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fethi Şancı’yı ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

5Canice katledilmişti! Aysel Karakoç cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme salonu karıştı

İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fethi Şancı’nın olay günü bir sitenin önünde eski nişanlısı Aysel Karakoç’u vücudunun farklı yerlerinden bıçakladığı, Karakoç’un kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi. Olaydan 5 gün önce eğlendikleri mekanda Karakoç’u kıskanan Şancı’nın maktulle tartıştığı, aradan geçen sürede öldürme kararından vazgeçmeyerek eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı. Şancı’nın yemek yedikleri restorandan bir bıçak alarak öldürme niyetini önceden oluşturduğu, ancak Karakoç’un evinde bulduğu daha elverişli başka bir bıçakla cinayeti işlediği ifade edildi. Sanığın olayın ardından Dubai’ye kaçmak amacıyla uçak bileti aldığı kaydedilen iddianamede, Şancı’nın ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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