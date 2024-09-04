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GündemCandan kardeşler hakim karşısında! Soruları yanıtsız bıraktı: Nihal Candan, ağlayarak kardeşine bunları söyledi
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Candan kardeşler hakim karşısında! Soruları yanıtsız bıraktı: Nihal Candan, ağlayarak kardeşine bunları söyledi

Bahar Candan ve Nihal Candan 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. İlk duruşma için tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile adliyeye gelirken, tutuklu yargılanan Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Kimlik tespitleri ile başlayan duruşma esnasında Nihal Candan ağlayarak kardeşine seslendi ve “Dinle, soruları dinle sadece. Herkes seninle. Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik” dedi. 2 kardeş ardından duruşmada nefes egzersizi ve elleri ile birbirlerine kalp işareti yaptı.

• 04 Eylül 2024 - 15:49 • Son Güncelleme:
• 04 Eylül 2024 - 15:49 • Son Güncelleme:
1Candan kardeşler hakim karşısında Soruları yanıtsız bıraktı: Nihal Candan, ağlayarak kardeşine bunları söyledi

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine bugün başlandı.

2Candan kardeşler hakim karşısında Soruları yanıtsız bıraktı: Nihal Candan, ağlayarak kardeşine bunları söyledi

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Onur Apaydın SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

3Candan kardeşler hakim karşısında Soruları yanıtsız bıraktı: Nihal Candan, ağlayarak kardeşine bunları söyledi

Tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

4KARDEŞİNE AĞLAYARAK SESLENDİ

KARDEŞİNE AĞLAYARAK SESLENDİ

Kimlik tespitleri ile başlayan duruşma esnasında Nihal Candan ağlayarak kardeşine seslendi ve “Dinle, soruları dinle sadece. Herkes seninle. Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik” dedi.

5Candan kardeşler hakim karşısında Soruları yanıtsız bıraktı: Nihal Candan, ağlayarak kardeşine bunları söyledi

2 kardeş ardından duruşmada nefes egzersizi ve elleri ile birbirlerine kalp işareti yaptı.

6Candan kardeşler hakim karşısında Soruları yanıtsız bıraktı: Nihal Candan, ağlayarak kardeşine bunları söyledi

Alisya Bahar Candan kimlik tespitleri esnasında sosyal medya işleri ile uğraştığını ve aylık gelirinin aylık 60 bin TL ile 100 bin TL arasında değiştiğini söyledi.

7Candan kardeşler hakim karşısında Soruları yanıtsız bıraktı: Nihal Candan, ağlayarak kardeşine bunları söyledi

Gülnihal Çiçek ise evli olduğunu ve avukat olduğunu söyledi. Stajının iptal edildiğini söyleyen Nihal Candan adıyla tanınan Gülnihal Çiçek, aylık gelirinin bulunmadığını beyan etti.

8Candan kardeşler hakim karşısında Soruları yanıtsız bıraktı: Nihal Candan, ağlayarak kardeşine bunları söyledi

Duruşma hakimin iddianameyi okumasıyla sürüyor. İddianamenin okunmasının ardından duruşmada sanıkların savunmasının alınmasına geçilmesi bekleniyor.

9Candan kardeşler hakim karşısında Soruları yanıtsız bıraktı: Nihal Candan, ağlayarak kardeşine bunları söyledi
10Candan kardeşler hakim karşısında Soruları yanıtsız bıraktı: Nihal Candan, ağlayarak kardeşine bunları söyledi
11Candan kardeşler hakim karşısında Soruları yanıtsız bıraktı: Nihal Candan, ağlayarak kardeşine bunları söyledi
12Candan kardeşler hakim karşısında Soruları yanıtsız bıraktı: Nihal Candan, ağlayarak kardeşine bunları söyledi