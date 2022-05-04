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MagazinCanan Ergüder'in annesini görenler inanamadı! 'Bu nasıl güzel anne'
HaberlerMagazin Haberleri Canan Ergüder'in annesini görenler inanamadı! 'Bu nasıl güzel anne'
• 04 Mayıs 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:

Canan Ergüder'in annesini görenler inanamadı! 'Bu nasıl güzel anne'

Sağlık sorunları nedeniyle zor günleri geride bırakan oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabından annesi ile fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncunun annesini gören hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.

• 04 Mayıs 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
1Canan Ergüderin annesini görenler inanamadı Bu nasıl güzel anne
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Geçtiğimiz yıl Menajerimi Ara dizisinden ayrılarak, kanser tedavisi için hastaneye yatan Canan Ergüder, kanseri yendi. Ünlü oyuncu meslek hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

2Canan Ergüderin annesini görenler inanamadı Bu nasıl güzel anne

Son olarak annesi Rukiye Ergüder ile fotoğraflarını paylaşan Canan'a yorum ve beğeni yağdı.

3Canan Ergüderin annesini görenler inanamadı Bu nasıl güzel anne

Ünlü oyuncuya çok sayıda, 'Bu nasıl güzel anne', 'Çok güzelsiniz' şeklinde yorumlar geldi.

4Canan Ergüderin annesini görenler inanamadı Bu nasıl güzel anne

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