• 04 Mayıs 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
Canan Ergüder'in annesini görenler inanamadı! 'Bu nasıl güzel anne'
Sağlık sorunları nedeniyle zor günleri geride bırakan oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabından annesi ile fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncunun annesini gören hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.
• 04 Mayıs 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl Menajerimi Ara dizisinden ayrılarak, kanser tedavisi için hastaneye yatan Canan Ergüder, kanseri yendi. Ünlü oyuncu meslek hayatına kaldığı yerden devam ediyor.