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MagazinCanan Ergüder başından geçen kazayı anlattı: Kenan ile ölümden döndük, arabanın içi su dolmaya başladı
HaberlerMagazin Haberleri Canan Ergüder başından geçen kazayı anlattı: Kenan ile ölümden döndük, arabanın içi su dolmaya başladı
• 21 Nisan 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:

Canan Ergüder başından geçen kazayı anlattı: Kenan ile ölümden döndük, arabanın içi su dolmaya başladı

Kısa bir süre önce kanseri atlatan Canan Ergüder, YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programında samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya giderken geçirdikleri kazayı anlatan oyuncu, "Biz otomobilin içinde saplanıp, kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı. Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi. Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi" dedi.

• 21 Nisan 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:
1Canan Ergüder başından geçen kazayı anlattı: Kenan ile ölümden döndük, arabanın içi su dolmaya başladı
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Geçtiğimiz yıl nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden ünlü oyuncu, o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında konuşmuştu.

2NEFES ALAMIYOR GİBİ HİSSETTİM

'NEFES ALAMIYOR GİBİ HİSSETTİM'

"Saçlarımı kaybedene kadar kendimi bu kadar saçlarım üzerinden tanımladığımı bilmiyordum" diyen Canan Ergüder, "İlk peruk deneyimimde, kafaya yapıştırılan modellerden aldım. Kafama yaklaştıkları an nefes alamıyor gibi hissettim. Neredeyse bir panik atak yaşadım. Kel halimi hiç görmedim zaten" ifadelerini kullanmıştı.

3Canan Ergüder başından geçen kazayı anlattı: Kenan ile ölümden döndük, arabanın içi su dolmaya başladı

Ergüder, YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenlerini de anlattı.

4MANEVRA YAPMASA KÖTÜ DURUM OLABİLİRDİ

'MANEVRA YAPMASA KÖTÜ DURUM OLABİLİRDİ'

Canan Ergüder, geçtiğimiz senelerde eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya giderken geçirdikleri kazayı anlattı. Yolda yağmura yakalandıklarını ve ölümden döndüklerini ifade eden ünlü oyuncu, "Biz otomobilin içinde saplanıp, kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı. Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi. Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi. Kenan’ın annesini aradık, o da jandarmayı arayıp, haber verdi. Bizi onlar çıkardı" dedi. İşte Canan Ergüder'in açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar;

5SEN ZATEN ÇOK GÜÇLÜSÜN SÖZÜNÜ DUYMAKTAN YORULDUM

'SEN ZATEN ÇOK GÜÇLÜSÜN' SÖZÜNÜ DUYMAKTAN YORULDUM'

"İyiyim, altıncı tetkiklerim yapıldı. Her şey yolunda.""Hastalık döneminde, 'Sen zaten çok güçlüsün' sözünü duymaktan yoruldum. 'Güçlü olmak istemiyorum' dediğim anlar oldu. Fakat çocuğum olduğu için hemen tekrar ayağa kalktım. Depresyonda çok kalamadım. Bu hayat öyle geçmez çünkü..."

6KENAN İLE BİRBİRİMİZİ ANLIYORUZ

'KENAN İLE BİRBİRİMİZİ ANLIYORUZ'

"Oğlum büyüdükçe babasıyla vakit geçirmeye başladı. 'Evde yalnız kalınca bir sürü şey yapabilirim' diye düşünüyorum ama günün sonunda hiçbir şey yapmıyorum."

7Canan Ergüder başından geçen kazayı anlattı: Kenan ile ölümden döndük, arabanın içi su dolmaya başladı

"Kenan’ın baba olduktan sonra değişen huyları oldu. Daha sabırlı, ayakları yere daha sağlam basıyor. "İki oyuncunun evli olması bence iyi bir şey… Birbirimizi anlıyoruz."

8BALERİN OLAMAYINCA OYUNCULUĞA GEÇTİM

'BALERİN OLAMAYINCA OYUNCULUĞA GEÇTİM'

"Ben uzun yıllar bale yaptım, balerin olmayacağımı anlayınca da oyunculuğa geçtim. Bu kararı aldığım zaman 14 yaşımdaydım." (Milliyet)

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