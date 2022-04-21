Canan Ergüder başından geçen kazayı anlattı: Kenan ile ölümden döndük, arabanın içi su dolmaya başladı

'SEN ZATEN ÇOK GÜÇLÜSÜN' SÖZÜNÜ DUYMAKTAN YORULDUM'

"İyiyim, altıncı tetkiklerim yapıldı. Her şey yolunda.""Hastalık döneminde, 'Sen zaten çok güçlüsün' sözünü duymaktan yoruldum. 'Güçlü olmak istemiyorum' dediğim anlar oldu. Fakat çocuğum olduğu için hemen tekrar ayağa kalktım. Depresyonda çok kalamadım. Bu hayat öyle geçmez çünkü..."