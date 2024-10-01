Çanakkale'deki kazıda çıkarıldı: 1700 yıl önce kullanıp çöpe atmışlar
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'nde devam eden kazı çalışmalarında, kullanıldıktan sonra çöpe atılan 1700 yıllık seramik lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, “Çöplükler evlerdeki gündelik yaşamını aydınlatması için bize çok fazla arkeolojik veri sunuyor" dedi.
Nazif Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE, (DHA)
• 01 Ekim 2024 - 17:43 • Son Güncelleme:
Nazif Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE, (DHA)
• 01 Ekim 2024 - 17:43 • Son Güncelleme: