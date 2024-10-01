Çanakkale'deki kazıda çıkarıldı: 1700 yıl önce kullanıp çöpe atmışlar

Bu yapının etrafındaki boş alanlar, evlerde kullanılan çanak çömlekler ya da diğer atıkların atıldığı bir çöplük alanı olarak kullanılmış. O yüzden burada ele geçen buluntular bizim için önemli. Her yıl bu alandan çok sayıdaki buluntu değerlendirilerek restore ediliyor.