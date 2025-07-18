Çanakkale'de esrarengiz keşif! Kazma vurulunca gömü fışkırdı, 2 bin 700 yıllık düğüm çözülüyor

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Çalışmalarda yaklaşık olarak 17 kişilik bir yabancı öğrenci ekibinin yer aldığına dikkati çeken Prof. Dr. Keleş, "Bu öğrenciler yurt dışından gelip burada mesleklerini icra ediyorlar. Onlar da burada deneyim kazanıyorlar ve hem öğrenmiş oluyorlar hem de bizim meslektaşlarımızla beraber çalışarak, uluslararası anlamda iş birliğinin güzel bir örneğini burada ortaya koyuyorlar" diye konuştu.