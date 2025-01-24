Çanakkale Biga'daki Priapos antik kenti turizme kazandırılıyor! Büyük çaplı restorasyon başlıyor
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde yer alan ve Priapos antik kenti olarak da yaklaşık bin yıllık bilinen Pegae Kalesi'nde arkeolojik yüzey araştırmalarının tamamlanması sonrası kalede restorasyon çalışmalarına başlanması ve alanın çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz dönem sürdürülen Yüzey Araştırmaları Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, çok disiplinli bir ekiple yaptıkları arkeolojik çalışmaların bilimsel anlamda oldukça verimli geçtiğini, bu çalışma sonunda elde edilen kazanımların bölge tarihini aydınlatmanın yanı sıra yöre turizmine ve Karabiga'nın kalkınmasına da yardımcı olabileceğini ifade etti.
ÇANAKKALE (İHA) -
• 24 Ocak 2025 - 10:22 • Son Güncelleme:
ÇANAKKALE (İHA) -
• 24 Ocak 2025 - 10:22 • Son Güncelleme: