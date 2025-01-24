Çanakkale Biga'daki Priapos antik kenti turizme kazandırılıyor! Büyük çaplı restorasyon başlıyor

Aynı zamanda burada bir Latin yerleşim olduğunu da biliyoruz. Burada yakın zaman öncesinde bilimsel çalışmalarımızı ve kapsamlı bir yüzey araştırması gerçekleştirdik. Burayla ilgili baktığınız zamanda kapsamlı bir belgeleme çalışması yaptık. Özellikle de yıkılmaya yüz tutan surlar ve kalıntılar için koruma önerileri geliştirdik, harç analizleri yaptık.